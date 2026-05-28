Caldo record in Europa: temperature fino a 38 gradi

AGI - Il caldo continua a soffocare l'Europa, in quello che si sta rivelando il maggio più rovente da 80 anni. Le alte temperature, ben al di sopra della media, persistono in gran parte del continente e l'allerta temporali si è aggiunta a quella per l'afa. Il Regno Unito gode di una tregua, che potrebbe essere temporanea, mentre l'Europa centrale e sudorientale vive il picco dell'ondata di calore pur se a breve è atteso un calo delle temperature.
Come sta affrontando la Francia questa ondata di calore senza precedenti?
La Francia si trova ad affrontare un'altra ondata di calore "senza precedenti", con tredici dipartimenti in allerta arancione. Le temperature oscillano tra i 30 e i 35 gradi in gran parte del paese con punte di 38 gradi nella regione del Poitou-Charentes, nella Valle della Loira e lungo la costa mediterranea.
Si tratta di valori 10-15 gradi Celsius superiori alla media di maggio e il caldo sta iniziando a peggiorare la qualità dell'aria, con un aumento delle concentrazioni di ozono e alti livelli di inquinamento nelle principali città. Sulle Alpi e sui Pirenei sono possibili temporali di calore, alcuni anche intensi.
Finora, secondo le autorità francesi, sono stati segnalati sette decessi legati al caldo (cinque annegamenti e due persone decedute durante l'attività sportiva), sebbene i media riportino anche la morte per annegamento di un juvenile, che potrebbe essere l'ottava vittima.
Quali sono le previsioni meteo e i rischi legati al caldo in Spagna e Portogallo?
Anche la Spagna vive un'altra giornata di temperature elevate, che ha indotto diverse comunità autonome a mettere in allerta per il caldo. Si superano i 34 gradi Celsius in tutto il Paese e in alcune zone si potrebbero raggiungere i 37 gradi. Al momento, non si prevede un ritorno alla normalità, tanto che dieci comunità autonome hanno attivato allerte per temporali o alte temperature, tra cui i Paesi Baschi, che hanno posto la regione di Biscaglia in stato di allerta arancione. Le restanti province dei Paesi Baschi, così come le comunità di Asturie, Cantabria, Galizia (tutte nel nord della Spagna), La Rioja, Navarra, Aragona e Catalogna, sono in allerta gialla.
Secondo i servizi meteorologici, la situazione potrebbe persistere fino a metà della prossima settimana. In Portogallo sono previste massime di 38 gradi e diversi comuni del distretto di Faro (nel sud della Spagna) sono a rischio "massimo" di incendi boschivi.
Qual è l'impatto dell'ondata di calore nel Regno Unito?
Nel Regno Unito, il caldo si sta attenuando questo mercoledi' dopo il record di 35 gradi registrato martedi'. Secondo il Met Office del Regno Unito, le temperature sono scese a 24 gradi, anche se potrebbero risalire nelle prossime ore. Il Met avverte che il caldo intenso tornerà, con temperature superiori ai 30 gradi, ma tutto lascia presagire un'attenuazione dell'ondata di calore nel fine settimana, con l'arrivo di alcune piogge.
Anche il Regno Unito ha registrato diverse vittime: almeno sei persone che cercavano refrigerio nei corsi d'acqua sono annegate una settima risulta dispersa.
Quando finirà il caldo intenso nell'Europa centrale e nei Balcani?
L'Europa centrale e sudorientale si sta avvicinando al picco di un'insolita ondata di calore, che raggiungerà i 36 gradi in alcune aree dei Balcani. Nei prossimi giorni il tempo dovrebbe diventare più instabile, con temperature in graduale attenuazione. I servizi meteorologici prevedono l'arrivo di un fronte freddo sui Balcani occidentali da nord-ovest a sud-est.
Cosa ha dichiarato l'ONU in merito a questa emergenza climatica?
Alla luce di questa situazione, il Segretario Esecutivo delle Nazioni Unite per il Cambiamento Climatico, Simon Stiell, ha dichiarato che il caldo intenso degli ultimi giorni in Europa è "un monito inequivocabile delle crescenti ripercussioni umane ed economiche della crisi climatica".