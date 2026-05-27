Ondata di caldo: la guida su cibo, farmaci ed errori da evitare

Bevi liquidi, moderando l'assunzione di bevande gassate o zuccherate, te' e caffe'. Evita, inoltre, bevande troppo fredde e bevande alcoliche.

Segui un'alimentazione leggera, preferendo la pasta e il pesce alla carne ed evitando cibi elaborati e piccanti; consuma molta verdura e frutta fresca. Fai attenzione alla corretta conservazione degli alimenti deperibili (es. latticini, carne), in quanto elevate temperature possono favorire la proliferazione di germi patogeni causa di disturbi gastroenterici.