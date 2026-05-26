Ondata di caldo: bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino
Ondata di caldo: domani bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino 
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Ondata di caldo: domani bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino

E' arrivata in anticipo l'ondata di calore sull'Italia, con temperature sopra la media, afa e umidità alle stelle. ll bollettino del ministero della Salute
Caldo in aumento a Roma - immagine d'archivio
Riccardo De Luca / AGF - Caldo in aumento a Roma - immagine d'archivio
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AGI - Allerta caldo in Italia per questa prima, precoce ondata di calore sull'Italia, con temperature sopra la media, afa e umidità alle stelle.

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Ondata di caldo, le persone a rischio

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Il bollettino quotidiano del ministero della Salute, inaugurato appena ieri per la stagione corrente, segnala già per giovedì quattro città da bollino rosso, il massimo dell'allerta che indica "condizioni di emergenza (ondata di caldo) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche".

Le città da bollino rosso

Il bollino rosso per l'ondata di caldo scatta giovedì 26 maggio a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Città che già oggi boccheggiano con un'allerta arancione, il grado inferiore di emergenza che indica condizioni di rischio soprattutto per i soggetti più deboli, così come domani.

L'allerta arancione

Nel complesso oggi sono 12 le città "arancioni", che saliranno a 14 (delle 27 prese in esame dal bollettino) domani. Si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Viterbo. A cui domani si aggiungeranno Milano e Verona.

Temperature percepite e condizioni climatiche

Le temperature percepite toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma, ma con condizioni complessive tali da arrivare, come detto, ai primi bollini rossi di quella che si preannuncia come una lunga e torrida stagione estiva.

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