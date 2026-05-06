MV Hondius, allarme ceppo contagioso: la nave punta a Tenerife

AGI - Il governo spagnolo ha ufficializzato la decisione di accogliere la MV Hondius nelle Isole Canarie. La scelta, mossa da principi umanitari e in linea con il diritto internazionale, risponde a una specifica richiesta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Per coordinare l'operazione, il premier spagnolo presiederà a breve un vertice alla Moncloa con i ministri della Salute, dell'Interno e dei Trasporti.
Tenerife centro di riferimento per l'epidemia
Il Ministero della Salute ha designato l'isola di Tenerife come base operativa per l'assistenza medica ai passeggeri. I pazienti più critici, tra cui il medico di bordo, saranno trasferiti in aereo e ricoverati presso le eccellenze ospedaliere dell'isola: il Nuestra Senora de la Candelaria e l'Ospedale Universitario delle Canarie (HUC). La decisione ha sorpreso le autorità locali, che inizialmente non avevano previsto scali sanitari nell'arcipelago.
Confermato il "Ceppo Andino"
Le notizie che arrivano dal Sudafrica aggravano il quadro clinico. Il ministro della Salute di Pretoria, Aaron Motsoaledi, ha confermato che i test effettuati su un passeggero deceduto a Johannesburg hanno rilevato il ceppo andino. Si tratta di una scoperta allarmante: è l'unica variante tra le 38 conosciute di hantavirus capace di trasmettersi da persona a persona. Questo spiega l'adozione di misure di bio-contenimento così rigorose a bordo.
Evacuazioni a Capo Verde e casi internazionali
Mentre la nave si prepara a lasciare l'ancoraggio di Praia per fare rotta verso nord, è stata completata l'evacuazione di tre sospetti casi: due membri dell'equipaggio e una persona contagiata per contatto diretto.
L'allerta è ormai globale: il Ministero della Salute svizzero ha confermato che un uomo, sbarcato precedentemente dalla nave, è ora ricoverato in isolamento presso l'Ospedale Universitario di Zurigo dopo essere risultato positivo ai test.
Come ha riferito Ann Lindstrand, rappresentante dell'Oms a Capo Verde, "tutti e tre sono in condizioni stabili e uno è asintomatico". I tre saranno sbarcati al porto della capitale, Praia, e poi trasferiti in ambulanza all'aeroporto vicino alla città.
La situazione a bordo
Nonostante la MV Hondius stia per riprendere la navigazione verso le Canarie, la tensione resta alta. L'equipaggio e i passeggeri rimangono in quarantena preventiva, mentre la sanità internazionale monitora ogni spostamento per evitare che il ceppo andino possa trasformarsi in un focolaio terrestre dopo l'approdo previsto tra pochi giorni.