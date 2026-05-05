Hantavirus su nave da crociera: allarme OMS, 3 morti e 7 casi

AGI - L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato un focolaio di Hantavirus a bordo di una nave ora ancorata al largo di Capo Verde. Tra i passeggeri si contano già tre decessi e il forte sospetto di un contagio interumano, un’ipotesi rara per questo ceppo virale.
La dinamica dei contagi e il tracciamento dei voli
La vicenda ha assunto contorni internazionali quando una donna, il cui marito era già deceduto a causa del virus sulla nave, è sbarcata sull'isola di Sant'Elena il 24 aprile manifestando gravi sintomi gastrointestinali. Nonostante l'aggravamento delle condizioni durante il volo verso il Sudafrica, la donna è riuscita a raggiungere Johannesburg, dove è poi deceduta il 26 aprile.
L'OMS ha immediatamente avviato le procedure di emergenza per rintracciare tutti i passeggeri del volo Sant'Elena-Johannesburg, al fine di contenere una possibile diffusione del virus al di fuori della nave.
L’ipotesi della trasmissione uomo-uomo
L'elemento che desta maggiore preoccupazione tra gli esperti è la modalità di contagio. Storicamente, l'Hantavirus viene trasmesso all'uomo attraverso il contatto con roditori infetti. Tuttavia, in questo caso specifico, lo scenario è diverso.
“Riteniamo che possa esserci stata una trasmissione da uomo a uomo tra i contatti più stretti”, ha dichiarato Maria Van Kerkhove, direttrice per la prevenzione delle epidemie dell’OMS. Gli esperti sospettano che il "paziente zero" avesse contratto l'infezione prima ancora di imbarcarsi sulla nave attualmente ferma a Capo Verde. Ad oggi si contano due casi confermati e cinque sospetti: oltre ai tre morti, un altro paziente è in condizioni critiche.
Svolta diplomatica: la Spagna concede l'attracco
Dopo giorni di incertezza, la Spagna ha accettato di permettere l'attracco alle Isole Canarie della nave da crociera. La decisione, riferita ufficialmente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, permetterà di fornire assistenza medica strutturata ai malati e di gestire la quarantena in un ambiente controllato, evitando che l'imbarcazione resti isolata in mare aperto.