Caso Nancy Guthrie, trovato un guanto con DNA compatibile: “Potrebbe essere del sospetto”

AGI - Un guanto nero contenente tracce di DNA è l'ultimo sviluppo di un mistero che sta appassionando e angosciando l'America da due settimane: è stato trovato a circa tre chilometri dalla casa di Nancy Guthrie e sembra corrispondere a quelli indossati dalla persona mascherata vista fuori dalla sua porta d'ingresso a Tucson, in Arizona, la notte in cui la donna è scomparsa. Il guanto, rinvenuto in un campo vicino al bordo della strada, è stato inviato per l'analisi del DNA e i tecnici avrebbero trovato dati identici alle tracce lasciate dal sospetto nella casa della donna.
Guthrie, 84 anni, è la madre della conduttrice star di NBC Savannah Guthrie ed è stata vista per l'ultima volta nella sua casa in Arizona il 31 gennaio. Presunte richieste di riscatto, anche con la criptovaluta, sono state inviate ad alcune redazioni giornalistiche, ma da allora sono già scadute due scadenze per il pagamento.
Tracce e identikit del sospetto
Finora sono circa sedici i guanti di gomma trovati in vari punti vicino alla casa della donna, ma la maggior parte apparteneva ai soccorritori e poi scartati. Le ultime tracce di DNA sembrano combaciare con quelle dell'unico sospetto: un uomo alto un metro e 75, corporatura media, che indossava uno zaino da escursionista e ripreso dalla telecamera installata nel campanello dell'abitazione.
Preoccupazioni per la salute e farmaci vitali
Gli investigatori, intanto, hanno ammesso di essere preoccupati per la salute di Guthrie, perché la donna ha bisogno ogni giorno di farmaci vitali e non è chiaro se i sequestratori ne fossero consapevoli. La polizia ha parlato di un pacemaker e sostenuto che Guthrie soffra di pressione alta e problemi cardiaci, secondo un audio del centralino dello sceriffo diffuso su broadcastify.com. La donna indossava uno smart watch che misurava tutti i dati vitali, ed è risultato disconnesso.
La comunità e l'attesa
Nel frattempo l'area attorno alla casa dove la donna ha vissuto per cinquant'anni è sempre più affollata di troupe televisive, mentre i vicini hanno deposto rose gialle, nella speranza che Nancy possa tornare presto.