Caso Nancy Guthrie, trovato un guanto con DNA compatibile: “Potrebbe essere del sospetto”
Caso Nancy Guthrie, trovato un guanto con DNA compatibile: “Potrebbe essere del sospetto”
Home>Estero

Caso Nancy Guthrie, trovato un guanto con DNA compatibile: “Potrebbe essere del sospetto”

Nel caso della scomparsa di Nancy Guthrie, 84 anni, madre della conduttrice NBC Savannah Guthrie, emerge un nuovo indizio
Massimo Basile
La giornalista Savannah Guthrie
Afp - La giornalista Savannah Guthrie
usa arizona nancy guthrie
di lettura

AGI - Un guanto nero contenente tracce di DNA è l'ultimo sviluppo di un mistero che sta appassionando e angosciando l'America da due settimane: è stato trovato a circa tre chilometri dalla casa di Nancy Guthrie e sembra corrispondere a quelli indossati dalla persona mascherata vista fuori dalla sua porta d'ingresso a Tucson, in Arizona, la notte in cui la donna è scomparsa. Il guanto, rinvenuto in un campo vicino al bordo della strada, è stato inviato per l'analisi del DNA e i tecnici avrebbero trovato dati identici alle tracce lasciate dal sospetto nella casa della donna.

ADV

Guthrie, 84 anni, è la madre della conduttrice star di NBC Savannah Guthrie ed è stata vista per l'ultima volta nella sua casa in Arizona il 31 gennaio. Presunte richieste di riscatto, anche con la criptovaluta, sono state inviate ad alcune redazioni giornalistiche, ma da allora sono già scadute due scadenze per il pagamento.

ADV

Tracce e identikit del sospetto

Finora sono circa sedici i guanti di gomma trovati in vari punti vicino alla casa della donna, ma la maggior parte apparteneva ai soccorritori e poi scartati. Le ultime tracce di DNA sembrano combaciare con quelle dell'unico sospetto: un uomo alto un metro e 75, corporatura media, che indossava uno zaino da escursionista e ripreso dalla telecamera installata nel campanello dell'abitazione.

Leggi anche:
1000x1000
Nuovo video-appello di Savannah Guthrie ai rapitori di sua madre: "Pagheremo"
In un video su Instagram i figli di Nancy Guthrie si dicono pronti a pagare. L’FBI offre una ricompensa da 50.000 dollari

Preoccupazioni per la salute e farmaci vitali

Gli investigatori, intanto, hanno ammesso di essere preoccupati per la salute di Guthrie, perché la donna ha bisogno ogni giorno di farmaci vitali e non è chiaro se i sequestratori ne fossero consapevoli. La polizia ha parlato di un pacemaker e sostenuto che Guthrie soffra di pressione alta e problemi cardiaci, secondo un audio del centralino dello sceriffo diffuso su broadcastify.com. La donna indossava uno smart watch che misurava tutti i dati vitali, ed è risultato disconnesso.

La comunità e l'attesa

Nel frattempo l'area attorno alla casa dove la donna ha vissuto per cinquant'anni è sempre più affollata di troupe televisive, mentre i vicini hanno deposto rose gialle, nella speranza che Nancy possa tornare presto.

ADV