Appello Savannah Guthrie ai rapinatori di sua madre: 'Pagheremo'

AGI - In un nuovo video sui social media, la famiglia di Nancy Guthrie si è detta pronta a pagare i rapitori per riavere indietro la madre. Savannah Guthrie, nota conduttrice del programma 'Today' di Nbc News, nel nuovo appello pubblicato sul suo account Instagram, è seduta tra il fratello e la sorella e si rivolge direttamente ai rapitori: "Vi imploriamo ora di restituirci nostra madre, così potremo festeggiare con lei. Questo è l'unico modo per ritrovare la pace. È molto importante per noi, e pagheremo".
Una scomparsa che dura da oltre una settimana
Il nuovo video arriva pochi giorni dopo quello diffuso dai fratelli nel settimo giorno della scomparsa della madre 84enne. Secondo le autorità, l'anziana donna, prelevata sabato scorso dalla abitazione vicino a Tucson, in Arizona, è ancora viva.
L’FBI offre una ricompensa da 50.000 dollari
Mentre le autorità continuano a indagare sull'autenticità delle presunte richieste di riscatto relative alla scomparsa di Nancy Guthrie distribuite ai media i giorni scorsi, si avvicina la seconda scadenza menzionata nel primo messaggio, prevista per lunedì. Venerdì le autorità hanno condotto un'altra perquisizione nell'abitazione di Guthrie vicino a Tucson, poche ore dopo l'invio di un secondo messaggio all'agenzia di stampa locale Kold. Giovedì, l'FBI ha offerto una ricompensa fino a 50.000 dollari per informazioni che portino alla posizione della donna o all'arresto e alla condanna di chiunque sia coinvolto nella sua scomparsa