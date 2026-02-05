Rapita la madre della conduttrice Nbc: l'appello e le indagini

AGI - L'America segue con il fiato sospeso il sequestro della madre della conduttrice televisiva statunitense Savannah Guthrie, per la quale si è mobilitato anche Donald Trump. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Nancy Guthrie, 84 anni, è stata sequestrata sabato sera dalla sua casa vicino a Tucson, in Arizona.
L’allarme e le indagini della polizia
L'allarme è stato dato l'indomani, quando non si è presentata in chiesa. Gli investigatori hanno dichiarato di aver trovato segni di effrazione nella sua casa e diversi media hanno riferito di aver ricevuto nei giorni scorsi presunte richieste di riscatto, che hanno poi consegnato alla polizia. Lo sceriffo della contea di Pima, Chris Nanos, ha assicurato che la scomparsa di Nancy Guthrie, che ha mobilità limitata e necessita di farmaci giornalieri, non è dovuta a "demenza" e non è volontaria.
L’appello di Savannah Guthrie in lacrime
In un videomessaggio sui social, la conduttrice della NBC, Savannah Guthrie, ha implorato il ritorno della madre e ha detto che la famiglia è "pronta a parlare" con il suo rapitore, ma ha chiesto che venga fornita la prova che è viva. "Dobbiamo sapere con certezza che è viva e che è nelle vostre mani" ha detto, "siamo pronti ad ascoltarvi"
Nel video Savannah Guthrie, in lacrime, insieme alla sorella Annie e al fratello Cameron, aggiunge che la madre è cardiopatica e ha costante bisogno di medicine.
L’intervento di Donald Trump
Poco dopo la pubblicazione del video, Donald Trump ha chiamato la conduttrice tv e le ho fatto sapere di aver ordinato "a tutte le forze dell'ordine federali e locali di essere a completa disposizione della famiglia, immediatamente". "Stiamo impiegando tutte le risorse per riportare a casa sua madre sana e salva. Le preghiere della nostra nazione sono con lei e la sua famiglia. Dio benedica e protegga Nancy!".
Chi è Savannah Guthrie
Savannah Guthrie è sposata con il consulente per la comunicazione e la politica democratica Michael Feldman, ex consigliere politico del Partito democratico e capo dello staff di Al Gore durante la campagna elettorale nel 2000. Dal 2008 al 2011 è stata corrispondente della Casa Bianca durante il primo mandato di Barack Obama. È conduttrice del The Today Show.