Mette-Marit chiede scusa: 'Mi rammarico profondamente dell'amicizia con Epstein'

AGI - La principessa ereditaria Mette-Marit di Norvegia ha detto che "si rammarica profondamente" della sua "amicizia" con il molestatore sessuale americano Jeffrey Epstein e della situazione che ha creato per la famiglia reale, secondo una dichiarazione del palazzo reale. Il nome di Mette-Marit, che ha sposato il principe ereditario Haakon nel 2001, compare ripetutamente nei milioni di pagine pubblicate dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti una settimana fa, rivelando un'insospettabile stretta relazione tra lei e il finanziere americano.
"Desidero esprimere il mio più profondo rammarico per la mia amicizia con Jeffrey Epstein. È importante per me scusarmi con tutti coloro che ho deluso", ha affermato, secondo la dichiarazione del palazzo. "Mi rammarico anche della situazione in cui ho messo la famiglia reale, in particolare il re e la regina", ha aggiunto.
La richiesta di spiegazioni e gli scambi di email
Il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store l'aveva invitata a spiegare il contenuto delle numerose email scambiate con il molestatore sessuale americano, condannato nel 2008 e suicidatosi in carcere nel 2019. Tra gli scambi evidenziati dalla stampa norvegese, nel 2012, quando Jeffrey Epstein dichiarò di essere a Parigi "in cerca di moglie", lei rispose che la capitale francese era "adatta all'adulterio", ma che "le donne scandinave sono mogli migliori". Il palazzo reale spiegò che "la principessa desidera parlare di quanto accaduto e spiegarsi più dettagliatamente". "Al momento non è in grado di farlo. La principessa ereditaria si trova in una situazione molto difficile", affermò.
Il periodo turbolento e i problemi personali
La principessa 52enne aveva già espresso domenica il suo rammarico per i suoi contatti con Epstein e per la mancanza di controlli sui precedenti del criminale americano. La rivelazione di queste comunicazioni è avvenuta in un periodo turbolento per Mette-Marit. Suo figlio, Marius Borg Hoiby, nato da una breve relazione prima del suo matrimonio con Haakon, è sotto processo da martedì con 38 capi d'accusa, tra cui quattro capi d'imputazione per stupro e violenza contro ex partner. La principessa soffre anche di una rara forma di fibrosi polmonare, una malattia polmonare incurabile. Probabilmente avrà bisogno di un trapianto di polmone.
Coinvolgimento di altri importanti norvegesi
Diversi altri importanti norvegesi sono stati chiamati a spiegare i loro legami con Epstein. L'ex primo ministro Thorbjørn Jagland è oggetto di un'indagine di polizia per sospetto di "corruzione aggravata". La semplice menzione del nome di una persona in questo caso non implica alcun illecito da parte di quella persona. Tuttavia, i documenti resi pubblici mostrano l'esistenza di legami tra Epstein e alcuni individui che hanno spesso minimizzato tali relazioni.