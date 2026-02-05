Marius Borg Hoiby nega stupri e droghe, processo a Oslo

AGI - Il figlio della futura regina di Norvegia ha negato di aver mai drogato qualcuno, dopo che una donna che è accusato di aver violentato ha dichiarato di aver "probabilmente ingerito qualcosa". Marius Borg Hoiby, figlio ventinovenne della principessa ereditaria Mette-Marit, nato da una relazione precedente al suo matrimonio del 2001 con il principe ereditario Haakon, è sotto processo presso un tribunale di Oslo per 38 capi d'accusa, tra cui quattro stupri e aggressioni.
Si è dichiarato non colpevole dei reati più gravi. Rischia fino a 16 anni di carcere se condannato. Ieri, la prima presunta vittima ha affermato di essere stata drogata prima di essere violentata durante un after-party nel seminterrato della tenuta reale di Skaugum, fuori Oslo, quando, secondo lo stesso Hoiby, i suoi genitori erano al piano di sopra. "Sospetto di aver ingerito qualcosa senza saperlo", ha detto alla corte. Alla domanda se pensasse di essere stata drogata, ha risposto: "È quello che credo. Al 100 per cento".
La difesa di Hoiby e la scoperta dei fatti
Hoiby, in jeans e maglione blu sopra una maglietta bianca, giocherellando con un braccialetto d'argento e una gomma da masticare, ha dichiarato oggi alla corte di "non aver mai drogato nessuno, per quanto ne so". Il fatto sarebbe avvenuto nella notte tra il 19 e il 20 dicembre 2018. Ma la presunta vittima si è resa pienamente conto di quanto accaduto solo anni dopo, quando la polizia l'ha contattata dopo aver scoperto filmati e immagini che mostravano quello che hanno descritto come Hoiby che la violentava mentre dormiva.
Le accuse e la posizione della difesa
I quattro presunti stupri sono avvenuti tutti dopo rapporti sessuali consensuali, spesso dopo serate di forti bevute, quando le donne non erano in grado di difendersi, ha dichiarato l'accusa questa settimana. La difesa ha sostenuto che Hoiby "ha percepito tutti gli atti come rapporti sessuali perfettamente normali e consensuali".
Impatto sulla monarchia norvegese
Lo scandalo, il più grande nella storia della monarchia norvegese, secondo gli esperti, ha offuscato l'immagine della famiglia reale e l'ha gettata nel caos. Mette-Marit e Haakon non hanno intenzione di presenziare al processo di sette settimane, che ha attirato un'enorme attenzione mediatica.