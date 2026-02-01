Le scabrose mail della principessa di Norvegia a Epstein

AGI - Non c'è pace per la principessa ereditaria di Norvegia. Non basta che suo figlio sarà processato martedì per stupro, ma si è ritrovata coinvolta in un altro scandalo: i documenti appena desecretati hanno rivelato la sua insospettata amicizia con Jeffrey Epstein.
Il nome di Mette-Marit compare almeno 1.000 volte nei milioni di nuovi documenti su Epstein pubblicati venerdì dal dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, rivela il quotidiano norvegese VG.
I messaggi compromettenti e i viaggi in Florida
I messaggi tra i due pubblicati sui media norvegesi e risalgono al periodo compreso tra il 2011 e il 2014, quando Mette-Marit era già sposata con il futuro re di Norvegia. In un'e-mail chiede a Epstein se fosse "inappropriato per una madre suggerire due donne nude che trasportano una tavola da surf come carta da parati per mio figlio quindicenne". In un'altra, gli dice che è "molto affascinante".
Quando Epstein le disse di essere a Parigi "a caccia di moglie" nel 2012, lei rispose dicendo che la capitale francese è "buona per l'adulterio" e che "le scandinave sono materiale migliore per trovare moglie". Va ricordato che Epstein si era già dichiarato colpevole nel 2008 di aver adescato una minorenne per la prostituzione.
I fascicoli mostrano che anche nel 2013 la principessa aveva soggiornato a casa sua in Florida per quattro giorni, sebbene lui non fosse presente in quel momento.
La reazione di Mette-Marit: "E' imbarazzante"
Ieri, Mette-Marit ha parlato della sua "imbarazzante" amicizia con il finanziere morto suicida in carcere nel 2019 in attesa del processo per reati sessuali su minori. "Ho dimostrato scarso giudizio e mi pento profondamente di aver avuto contatti con Epstein. È semplicemente imbarazzante", ha dichiarato all'Afp.
Tuttavia, nel 2011, Mette-Marit scrisse a Epstein di averlo "googlato", aggiungendo "non sembrava un granché" e concludendo la frase con un'emoji sorridente.
Secondo il palazzo reale, Mette-Marit aveva interrotto i contatti con Epstein nel 2014 perché riteneva che stesse "cercando di usare la sua relazione con la principessa ereditaria come leva per raggiungere altre persone".
Il difficile momento personale per la principessa
Il momento non potrebbe essere peggiore per Mette-Marit. Marius Borg Hoiby, il 29enne figlio avuto da una relazione precedente al suo matrimonio con il principe ereditario Haakon, andrà a processo presso il tribunale distrettuale di Oslo. È accusato di 38 reati, tra cui lo stupro di quattro donne, aggressione e reati di droga e rischia fino a 16 anni di carcere.
Inoltre, Mette-Marit soffre di gravi problemi di salute: una rara forma di fibrosi polmonare le rende difficile respirare e sarebbe necessario un trapianto di polmone.