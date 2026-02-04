La Casa Bianca ritira 700 agenti federali da Minneapolis
Lo zar dei confini Homan: "Conseguenza dei "progressi significativi" nella cooperazione con i funzionari statali
AGI - Lo zar dei confini della Casa Bianca, Tom Homan, ha dichiarato che con effetto immediato il governo federale ritirerà 700 agenti delle forze dell'ordine dal Minnesota, dopo i disordini delle ultime settimane a Minneapolis.
Ha affermato che la decisione arriva sulla scia di "progressi significativi" nella cooperazione tra funzionari statali e federali, tra cui un numero "senza precedenti" di contee che stanno collaborando con il governo federale per coordinare il trasferimento degli obiettivi di immigrazione agli agenti federali dalle carceri delle contee.
Il dipartimento della Sicurezza Interna aveva affermato che 3mila agenti federali sono stati dispiegati in Minnesota per l'Operazione Metro Surge.