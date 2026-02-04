La Casa Bianca ritira 700 agenti federali da Minneapolis
La Casa Bianca ritira 700 agenti federali da Minneapolis
Home>Estero

La Casa Bianca ritira 700 agenti federali da Minneapolis

Lo zar dei confini Homan: "Conseguenza dei "progressi significativi" nella cooperazione con i funzionari statali
Minneapolis, Ice
Charly TRIBALLEAU / AFP
minneapolis ice trump
di lettura

AGI - Lo zar dei confini della Casa Bianca, Tom Homan, ha dichiarato che con effetto immediato il governo federale ritirerà 700 agenti delle forze dell'ordine dal Minnesota, dopo i disordini delle ultime settimane a Minneapolis.

ADV

Ha affermato che la decisione arriva sulla scia di "progressi significativi" nella cooperazione tra funzionari statali e federali, tra cui un numero "senza precedenti" di contee che stanno collaborando con il governo federale per coordinare il trasferimento degli obiettivi di immigrazione agli agenti federali dalle carceri delle contee.

ADV
Leggi anche:
Fiori per Alex Pretti
Alex Pretti ucciso a Minneapolis, 2 gli agenti che hanno sparato. Sospesi dal servizio
Lo rivela un rapporto preliminare al Congresso del Dipartimento della Sicurezza Interna esaminato dalla Cnn

Il dipartimento della Sicurezza Interna aveva affermato che 3mila agenti federali sono stati dispiegati in Minnesota per l'Operazione Metro Surge.

Leggi anche:
Donald Trump
Trump annuncia una (mini) de-escalation in Minnesota
Il presidente americano ha poi escluso che l’allontanamento da Minneapolis di Gregory Bovino sia un "passo indietro". "È solo un piccolo cambio"
 
ADV