Sparatoria Pretti a Minneapolis: 2 gli agenti che hanno sparato

AGI - Sono due gli agenti che hanno sparato ad Alex Pretti lo scorso sabato a Minneapolis. Lo rivela un rapporto preliminare al Congresso del Dipartimento della Sicurezza Interna esaminato dalla Cnn. Il rapporto - proveniente dall'indagine iniziale della Dogana e Protezione delle Frontiere sulla sparatoria di Pretti - svela che un agente avrebbe urlato più volte "Ha una pistola" prima che altri due colleghi sparassero mentre era in corso la colluttazione a terra con Pretti.
Il rapporto
Il rapporto non specifica specificamente se i proiettili sparati da entrambi i funzionari delle forze dell'ordine abbiano colpito Pretti. Un'analisi della Cnn delle riprese disponibili dello scontro ha rilevato che un agente sembrava aver rimosso l'arma di Pretti dalla vita pochi istanti prima della sparatoria.
Il rapporto, proveniente dall'indagine interna della CBP guidata dall'Ufficio per la Responsabilità Professionale dell'agenzia - che indaga su potenziali condotte criminali da parte degli agenti della CBP - è il primo a emergere dalle molteplici indagini in corso sulla sparatoria, incluse quelle dell'agenzia investigativa per la sicurezza interna del DHS e dell'Ufficio di Arresto Criminale del Minnesota.
Trump: "Incidente spiacevole"
Il presidente americano, Donald Trump, pur rifiutandosi di adottare il termine "assassino" usato dal suo consigliere Stephen Miller per descrivere l'uomo ucciso sabato a Minneapolis da agenti federali, ha comunque affermato che l'uomo non avrebbe dovuto portare un'arma durante una protesta. "No", ha detto il presidente degli Stati Uniti, quando i giornalisti gli hanno chiesto se la vittima, Alex Pretti, si fosse comportata come un "assassino", prima di aggiungere: "Detto questo, non dovreste avere armi, non dovreste presentarvi con un'arma, non dovreste farlo, ma è stato un incidente davvero spiacevole".