Trump annuncia una (mini) de-escalation in Minnesota

AGI - Il presidente degli Stati, Donald Trump, ha annunciato che "de-escalerà un po'" in Minnesota. Il capo della Casa Bianca si trova attualmente nell'Iowa.
The Donald ha poi escluso che l’allontanamento da Minneapolis di Gregory Bovino sia un "passo indietro". "È solo un piccolo cambio", ha dichiarato a Fox News.
Il cambio al Border Patrol
Bovino, capo del Border Patrol, è stato rimandato ufficialmente a occuparsi di sicurezza al confine dopo le tensioni legate ai raid brutali dei suoi uomini culminati con l’uccisione di due americani, Renee Good e Alex Pretti, nello spazio di due settimane. Al suo posto è stato inviato Tom Homan, lo "zar del confine".
La sosta in Iowa
Una sosta in un ristorante a Urbandale in Iowa, lo stato conservatore dove il presidente degli Stati Uniti farà nel pomeriggio un comizio per parlare di economia. E un botta e risposta sullo stile del tycoon con i giornalisti presenti nel locale. Cuba? “Fallirà presto”, taglia corto il capo della Casa Bianca.
Le parole su Cuba e Venezuela
Caracas? "Abbiamo una forte presenza in Venezuela, faremo molti soldi in Venezuela, che ha le più grandi riserve di petrolio al mondo”.
Accolto dagli applausi un avventore del Machine Shed Restaurant ha urlato: "Benvenuto in Iowa". Un altro: "L’Iowa ti ama". Il presidente si è messo in posa per una foto con alcuni dei suoi sostenitori.