In Israele assicurano: imminente l'attacco di Trump all'Iran

AGI - Il quotidiano israeliano 'Maariv' ipotizza che Donald Trump ordinerà un attacco all'Iran entro poche ore o giorni. Il quotidiano ha aggiunto che Israele si sta preparando sia a difendersi sia ad attaccare l'Iran e i suoi alleati.
Trump: "Ho parlato con Teheran e lo farò di nuovo"
Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di aver parlato con l'Iran negli ultimi giorni e di volerlo fare di nuovo. Il Presidente ha risposto alle domande dei giornalisti durante la proiezione in anteprima del documentario di sua moglie Melania al Kennedy Center. Alla domanda se avesse parlato con gli iraniani negli ultimi giorni e se avesse intenzione di farlo di nuovo, ha risposto: "Ho parlato e ho intenzione di farlo di nuovo".
A suo dire, "abbiamo molte navi potenti che salpano verso l'Iran in questo momento, e sarebbe fantastico se non dovessimo usarle". Alla domanda su quale fosse il suo messaggio agli iraniani, ha risposto: "Ho detto loro due cose: 'No al nucleare' e 'Smettetela di uccidere i manifestanti'".
Nyt: "Tra le opzioni allo studio anche incursioni di truppe"
A Trump sono state presentate ulteriori opzioni militari per attaccare l'Iran, con l'obiettivo di causare ulteriori danni ai programmi nucleari e missilistici della Repubblica islamica e di indebolire la Guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei. Lo riporta il 'New York Times'.
Citando funzionari statunitensi, il giornale afferma che tra le opzioni prese in considerazione ci sono potenziali incursioni delle truppe statunitensi su strutture all'interno dell'Iran, anche se Trump non ha ancora deciso se attaccare o meno.
I funzionari affermano che Trump sta adottando nei confronti dell'Iran un approccio simile a quello adottato nei confronti del Venezuela, rafforzando le forze nelle vicinanze e minacciando il leader del Paese di accettare le sue richieste o di affrontare un'azione militare.