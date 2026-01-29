L'ultimatum di Trump all'Iran sul nucleare

AGI - "Il tempo stringe se l'Iran non tratta sul nucleare attaccheremo". Donald Trump avverte Teheran confermando che "un'imponente Armata si sta dirigendo" verso il Paese degli Ayatollah. "Si muove rapidamente, con grande potenza e determinazione", incalza il presidente americano.
Il capo della Casa Bianca alza così i toni minacciando un attacco nel caso che l'Iran non accetti una serie di richieste del governo americano.
Altrettanto netta la risposta di Teheran: "Qualsiasi azione militare americana, a qualsiasi livello, sarà considerata l'inizio di una guerra e incontrerà una risposta immediata e senza precedenti".
Alta tensione tra Washington e Teheran
Torna ad alzarsi la tensione tra Washington e Iran, dopo che Donald Trump ha avvertito l'Iran che il tempo a sua disposizione per impedire un intervento militare americano sta per scadere. Trump ha colto il pretesto delle dichiarazioni del ministro degli Esteri iraniano sui negoziati per ricordare a Teheran che un gruppo d'attacco navale statunitense, che ha descritto come una "armata" guidata dalla portaerei USS Abraham Lincoln, è ora pronta a intervenire dall'Oceano Indiano.
Le dichiarazioni del ministro degli Esteri iraniano
A dare fuoco alle polveri sono state le parole di Abbas Araghchi secondo il quale "condurre la diplomazia attraverso la minaccia militare non può essere efficace o utile". "Se (gli Usa, ndr) vogliono che i negoziati prendano forma, devono certamente mettere da parte minacce, richieste eccessive e sollevare questioni illogiche", ha il ministro degli Esteri in tv, sottolineando di non aver avuto negli ultimi giorni "alcun contatto" con l'inviato statunitense in Medio Oriente Steve Witkoff e che "l'Iran non ha cercato negoziati".
La replica di Trump
"Speriamo che l'Iran si sieda rapidamente al tavolo delle trattative e negozi un accordo giusto ed equo - NIENTE ARMI NUCLEARI - che sia vantaggioso per tutte le parti. Il tempo stringe, è davvero essenziale!" ha scritto il Presidente e, riferendosi agli attacchi americani contro obiettivi nucleari iraniani nel giugno scorso, ha ammonito che "il prossimo attacco sarà molto peggiore".
Di replicare a Trump si è fatta carico la missione iraniana alle Nazioni Unite. "L'ultima volta che gli Stati Uniti si sono lanciati in guerre in Afghanistan e Iraq, hanno sperperato oltre 7.000 miliardi di dollari e perso più di 7.000 vite americane" si legge in un post su X, "L'Iran è pronto a un dialogo basato sul rispetto e sugli interessi reciproci, ma se venisse costretto, si difenderà e reagirà come mai prima d'ora".
Iran: qualsiasi azione Usa sarà l'inizio della guerra
Ali Shamkhani, consigliere della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei, ha minacciato in un post pubblicato su X che "parlare di un attacco limitato all'Iran è un'illusione. Qualsiasi azione militare americana, a qualsiasi livello, sarà considerata l'inizio di una guerra e incontrerà una risposta immediata e senza precedenti, diretta all'aggressore, a tutti i suoi sostenitori e al cuore di Tel Aviv".
Cosa potrebbero attaccare gli Usa
Secondo gli analisti le opzioni a disposizione della Casa Bianca includono attacchi contro strutture militari o attacchi mirati contro la leadership dell'Ayatollah Ali Khamenei. Il capo di stato maggiore delle forze armate iraniane, Habibollah Sayyari, ha messo in guardia gli Stati Uniti da qualsiasi "errore di calcolo", affermando che "anche loro subirebbero danni" e nel frattempo sono ricomparsi a Teheran i cartelloni di propaganda tra cui uno che mostra l'Iran mentre colpisce una portaerei americana.
L'escalation militare americana nella regione ha visto anche l'arrivo di un E 11A statunitense, un velivolo che funge da ripetitore di comunicazioni, collegando aerei, navi, droni e forze di terra tramite radio e reti dati. Comunemente chiamato il 'Wi-Fi del cielo', vola ad altitudini molto elevate consentendo la condivisione di voce e dati in tempo reale dove la comunicazione diretta non è possibile.
Ma la diplomazia non si ferma
Dopo la telefonata di martedì tra il presidente iraniano Masoud Pezeshkian e il principe saudita Mohammed bin Salman, l'Iran si è rivolto ad altri alleati degli Stati Uniti nella regione, apparentemente nel tentativo di ottenere sostegno. Il Segretario del consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano, Ali Larijani, ha parlato con il primo ministro del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, che è anche ministro degli Esteri, hanno riferito entrambe le parti.
Lo sceicco Mohammed ha sottolineato il sostegno del Qatar a "tutti gli sforzi volti a ridurre l'escalation e raggiungere soluzioni pacifiche", ha dichiarato il ministero degli Esteri. Il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty ha da parte sua parlato sia con Araghchi che con Witkoff e sottolineato la necessità di intensificare gli sforzi per "allentare le tensioni e lavorare per una de-escalation" e creare le "condizioni necessarie per riprendere il dialogo tra Stati Uniti e Iran".
Il Ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha detto ad Al-Jazeera che "è sbagliato attaccare l'Iran. E' sbagliato ricominciare la guerra" e ha invitato Washington a riaprire i colloqui sullo stallo nucleare.
Rubio: "Speriamo di non arrivare all'opzione militare"
"Spero che non arriviamo alla fase dell'opzione militare con l'Iran", ha auspicato il segretario di Stato americano, Marco Rubio. "Dobbiamo essere in grado di rispondere e prevenire un attacco contro di noi e i nostri alleati in Medio Oriente", ha spiegato.
Per il capo della diplomazia americana, "l'Iran ha la capacità di minacciare le nostre forze in Medio Oriente, ha migliaia di missili balistici nonostante il collasso della sua economia".