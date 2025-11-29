Telefonata Trump-Maduro, possibile un incontro

ADV
AGI - Il presidente americano Donald Trump ha sentito al telefono la scorsa settimana il leader venezuelano Nicolas Maduro. Lo scrive il New York Times. Secondo fonti citate dal quotidiano, nel corso del colloquio si è discusso di un possibile incontro negli Stati Uniti, ma ancora non ci sono piani al riguardo.
ADV
Leggi anche:
Venezuela, per Maduro ipotesi esilio in Turchia
Erdogan e il leader venezuelano hanno coltivato negli ultimi anni rapporti molto stretti
ADV
La telefonata, cui ha partecipato anche il segretario di Stato Marco Rubio, è arrivata giorni prima della designazione di Maduro quale leader di quella che l'amministrazione Usa considera un'organizzazione terroristica straniera, il Cartel de los Soles.
Condividi
ADV