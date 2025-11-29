Telefonata Trump-Maduro, possibile un incontro
Rivelazione del New York Times secondo cui il contatto risale alla scorsa settimana
Telefonata Trump-Maduro
Jim WATSON, Federico PARRA / AFP - Da sinistra, Trump e Maduro
AGI - Il presidente americano Donald Trump ha sentito al telefono la scorsa settimana il leader venezuelano Nicolas Maduro. Lo scrive il New York Times. Secondo fonti citate dal quotidiano, nel corso del colloquio si è discusso di un possibile incontro negli Stati Uniti, ma ancora non ci sono piani al riguardo.

La telefonata, cui ha partecipato anche il segretario di Stato Marco Rubio, è arrivata giorni prima della designazione di Maduro quale leader di quella che l'amministrazione Usa considera un'organizzazione terroristica straniera, il Cartel de los Soles.

