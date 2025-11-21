Venezuela, per Maduro ipotesi esilio in Turchia
Venezuela, per Maduro ipotesi esilio in Turchia

AGI - La Turchia è tra i Paesi che potrebbero ospitare il leader venezuelano Nicolas Maduro in caso dovesse essere costretto all'esilio. Un'ipotesi avanzata dalla rivista Politico poi ripresa dai media turchi e fondata sia sui buoni rapporti tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il presidente americano Donald Trump, sia sulla linea del governo di Ankara, che negli ultimi anni si è avvicinato a Maduro, anziché isolarlo.

Erdogan e il leader venezuelano hanno coltivato negli ultimi anni rapporti molto stretti, intraprendendo un percorso opposto rispetto a quella della maggior parte dei governi occidentali. Maduro non solo è stato accolto in Turchia nel 2017 e nel 2022, ma Erdogan è stato anche il primo presidente turco della storia a recarsi in Venezuela nel 2018. Nello stesso anno Maduro ha consolidato i rapporti partecipando al giuramento di Erdogan ad Ankara.

Incontri, telefonate, rapporti diplomatici che hanno permesso ai due Paesi di espandere la cooperazione in ambito energetico (petrolio), commerciale (compravendita di oro) e logistico, attraverso i voli della compagnia di bandiera Turkish Airlines. Trump ha negli scorsi giorni aperto al dialogo con Caracas, ma la situazione di Maduro rimane incerta e al momento ogni ipotesi di trasferimento di potere viene respinta dal governo di Caracas.

Se Trump e Maduro dovessero arrivare allo scontro e i giorni del leader venezuelano dovessero essere davvero "contati", come dichiarato dal presidente americano, la Turchia sarebbe una delle poche vie di fuga per l'attuale presidente venezuelano.

