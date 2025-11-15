Venezuela, appello di Machado all'esercito: "Deponete le armi"

AGI - Cresce la tensione in Venezuela, da tre mesi ormai in mobilitazione militare permanente in tutto il suo territorio in risposta a quella che denuncia come una "minaccia" degli Stati Uniti volta a provocare un cambio di regime, attraverso il dispiegamento navale e aereo che Washington sta mantenendo nei Caraibi vicino alla nazione sudamericana.
Le parole del presidente Usa Donald Trump delle ultime ore ("Non posso dirvi cosa farò, ma ho già deciso") rivolte ai giornalisti prima di salire sull'Air Force One diretto in Florida a proposito delle prossime azioni militari, hanno alzato il livello di preoccupazione delle autorità di Caracas.
L'appello di Machado alle forze armate
Per non parlare del messaggio audio pubblicato sui social dalla leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, che ha lanciato un appello alle forze armate del Paese a deporre le armi. "I peggiori prigionieri del regime criminale" di Maduro, "sono coloro che sono obbligati a eseguire questi ordini infami rovinando la vita dei loro stessi fratelli", ha detto il Premio Nobel per la Pace. "Deponete le armi, non attaccate il vostro popolo, prendete oggi la decisione di schierarvi dalla parte della libertà del Venezuela quando arriverà il momento. L'ora decisiva è imminente. La storia e il popolo venezuelano saranno i vostri giudici".
Maduro: "Non saremo la Gaza del Sud America"
Dal canto suo, il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha assicurato in TV che il suo Paese non diventerà "la Gaza del Sud America": "Vogliamo un'altra Gaza ora in Sud America? Cosa dice il popolo americano? (...) Lasciatemelo dire, no. La pace trionferà qui", ha dichiarato il presidente in un discorso trasmesso sulla televisione di Stato Venezolana de Televisión (VTV).
L'invito al popolo americano per fermare la guerra
Nel suo intervento, Maduro ha invitato il popolo americano, senza fare nomi, a fermare "la mano folle di coloro che ordinano i bombardamenti, le uccisioni e la guerra" in Sud America e nei Caraibi. Parlando sia in inglese che in spagnolo, il presidente ha affermato che "l'ordine è la pace". "Guerra, no. Morte, no. Pace, vita e amore. Pace, vita e amore. No all'odio, no alla guerra", ha detto.