Cosa sappiamo (e cosa non sappiamo) sull'accoltellamento sul treno per Londra

AGI - Dietro il sanguinoso accoltellamento di massa compiuto ieri sera su un treno passeggeri in viaggio nel Cambridgeshire, in direzione Londra, in cui sono state ferite 10 persone non ci sarebbe un atto di matrice terroristica.
Ecco un riepilogo di tutto ciò che sappiamo ora:
- Due uomini sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio a seguito di un incidente a bordo di un treno diretto a Londra. Si tratta di un uomo britannico di colore di 32 anni e di un uomo britannico di 35 anni di origine caraibica.
- Dieci persone sono state ricoverate in ospedale dopo l'incidente. Due sono ancora in pericolo di vita, mentre quattro sono state dimesse.
- La polizia afferma che non c'è nulla che suggerisca che si tratti di un incidente terroristico e ha chiesto al pubblico di fornire ulteriori informazioni.
- Agenti armati sono saliti sul treno e hanno arrestato i due sospettati
Ciò che ancora non sappiamo:
- La polizia non ha fornito un movente per l'attacco
- Non hanno inoltre reso note le identità dei due uomini ora in custodia della polizia.
- Non abbiamo ancora aggiornamenti su chi siano le persone ferite nell'attacco