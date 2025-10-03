Sì di Hamas al piano di Trump, "pronti al rilascio degli ostaggi"
Il movimento armato si è detto pronto a rilasciare tutti i prigionieri israeliani
Sì di Hamas al piano di Trump, "pronti al rilascio degli ostaggi"
Allison ROBBERT / AFP - Donald Trump
AGI - Hamas è "pronto a rilasciare tutti i prigionieri israeliani, sia vivi sia morti, secondo il piano di scambio delineato nella proposta di Trump". La risposta del movimento islamista armato è stata consegnata ai mediatori. E' quanto riporta Al Jazeera sul suo sito, citando una fonte a conoscenza della vicenda.

Condizioni per la fine della guerra e il rilascio dei prigionieri

Hamas afferma che, per porre fine alla guerra di Israele contro Gaza e ottenere il completo ritiro delle forze israeliane dall'enclave, è pronto a rilasciare tutti i prigionieri israeliani, sia vivi sia morti, secondo il piano di scambio delineato nella proposta di Trump. "In questo contesto, il movimento afferma la sua disponibilità ad avviare immediatamente negoziati tramite mediatori per discutere i dettagli di questo accordo" scrive Hamas in una dichiarazione condivisa su Telegram. Hamas ha inoltre affermato di accettare di affidare l'amministrazione di Gaza a un organismo indipendente di tecnocrati palestinesi, "sulla base del consenso nazionale palestinese e del sostegno arabo e islamico".

Posizione di Hamas sulle altre questioni

"Altre questioni menzionate nella proposta del Presidente Trump riguardo al futuro della Striscia di Gaza e ai legittimi diritti del popolo palestinese sono collegate a una posizione nazionale unitaria e alle leggi e risoluzioni internazionali pertinenti", ha affermato Hamas. "Saranno affrontati attraverso un quadro nazionale palestinese completo, al quale Hamas parteciperà e contribuirà responsabilmente".

