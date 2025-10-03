L'ultimatum di Trump ad Hamas: "Accetti il piano entro domenica o sarà l'inferno"

AGI - Il presidente americano Donald Trump ha lanciato il suo ultimatum ad Hamas: accetti il piano per Gaza entro le 18:00 di domenica o sarà l'inferno. "Un accordo deve essere raggiunto con Hamas entro domenica sera alle 18:00, ora di Washington", ha scritto su Truth. "Tutti i paesi hanno firmato! Se questo accordo, che rappresenta l'ultima occasione, non sarà raggiunto, si scatenerà contro Hamas un inferno come nessuno ha mai visto prima", ha avvertito. "In un modo o nell'altro ci sarà pace in Medio Oriente", ha assicurato.
"Hamas è stata per molti anni una minaccia spietata e violenta in Medio Oriente! Ha ucciso (e reso la vita insopportabilmente miserabile) - fino al massacro del 7 ottobre in Israele - neonati, donne, bambini, anziani e molti giovani uomini e donne, ragazzi e ragazze, che si preparavano a celebrare insieme il loro futuro", ha sottolineato Trump.
"Come punizione per l'attacco del 7 ottobre alla civiltà, più di 25.000 'soldati' di Hamas sono già stati uccisi. La maggior parte degli altri sono circondati e intrappolati militarmente, in attesa che io dia il 'via' per porre rapidamente fine alle loro vite", ha proseguito. "Sappiamo dove siete e chi siete, e sarete braccati e uccisi", ha assicurato. "Liberate gli ostaggi, tutti, compresi i corpi di coloro che sono morti, adesso!", ha ribadito.
"Chiedo a tutti i palestinesi innocenti di lasciare immediatamente questa zona potenzialmente pericolosa per la loro vita e di recarsi in zone più sicure di Gaza. Tutti saranno ben accuditi da coloro che sono pronti ad aiutarli. Fortunatamente per Hamas, sarà data loro un'ultima possibilità!", spiegato il presidente.
"Le grandi, potenti e ricchissime nazioni del Medio Oriente e delle aree circostanti, insieme agli Stati Uniti d'America, hanno concordato, con la firma di Israele, la pace, dopo 3000 anni, in Medio Oriente. Questo accordo salva anche la vita di tutti i combattenti di Hamas rimasti", ha avvertito Trump.
"I dettagli del documento sono noti al mondo, ed è un ottimo accordo per tutti! Avremo la pace in Medio Oriente in un modo o nell'altro. La violenza e lo spargimento di sangue cesseranno", è la certezza di Trump.