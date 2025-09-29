Ecco il piano di pace Usa per Gaza: "Ostaggi liberi in 72 ore"

AGI - Il presidente Usa, Donald Trum guiderà il governo di transizione di Gaza secondo il piano Trump diffuso in modo completo dalla Casa Bianca prima della conferenza stampa di Trump col premier israeliano, Benjamin Netanyahu, a Washington. Il piano in 20 punti sembra simile al piano in 21 punti emerse oggi. Non è chiaro chi abbia accettato e se verrà attuato. Ma un punto che evidenzia è che, se i combattimenti dovessero cessare, Gaza passerà sotto il controllo di un governo di transizione guidato da Trump, che includerà e attribuirà un ruolo anche all'ex primo ministro britannico Tony Blair.
Gaza sarà "governata sotto un'amministrazione transitoria temporanea costituita da un comitato palestinese tecnocratico e apolitico, responsabile della gestione quotidiana dei servizi pubblici e dei municipi per il popolo di Gaza", si legge in uno dei passaggi contenuti nel piano di Donald Trump per Gaza e reso pubblico dalla Casa Bianca. "Questo comitato - continua - sarà composto da palestinesi qualificati ed esperti internazionali, con supervisione di un nuovo organismo internazionale transitorio, il 'Board of Peace', guidato e presieduto dal presidente Donald J. Trump, con altri membri e capi di Stato che saranno annunciati, incluso l'ex primo ministro Tony Blair".
"Questo organismo - si legge - definirà il quadro operativo e gestirà i finanziamenti per la riqualificazione di Gaza fino a quando l'Autorità Palestinese avrà completato il suo programma di riforme, come previsto in varie proposte, incluso il piano di pace del presidente Trump del 2020 e la proposta saudita-francese, e potrà riprendere il controllo di Gaza in modo sicuro ed efficace".
Gli ostaggi
Tutti gli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas dovranno essere liberi entro 72 ore, vivi o morti. Si legge nel piano per Gaza .
Aiuti a Gaza
Anche la ripresa degli aiuti umanitari a Gaza in collaborazione con le Nazioni Unite è nel piano di pace di Donald Trump. "All'accettazione di questo accordo - si legge - gli aiuti saranno immediatamente inviati nella Striscia di Gaza. Come minimo, le quantità di aiuti saranno coerenti con quanto previsto dall'accordo del 19 gennaio 2025 riguardante gli aiuti umanitari, compresa la riabilitazione delle infrastrutture (acqua, elettricita', fognature), la riabilitazione di ospedali e panifici, e l'ingresso delle attrezzature necessarie per rimuovere le macerie e aprire le strade".
"L'ingresso e la distribuzione degli aiuti nella Striscia di Gaza - continua il documento - procederanno senza interferenze da parte delle due parti, tramite le Nazioni Unite e le sue agenzie, la Mezzaluna Rossa e altre istituzioni internazionali non associate in alcun modo a nessuna delle due parti. L'apertura del valico di Rafah in entrambe le direzioni sarà soggetta allo stesso meccanismo previsto dall'accordo del 19 gennaio 2025".
Nessuno sarà costretto a lasciare Gaza
"Nessuno sarà costretto a lasciare Gaza, e chi desidera andarsene potrà farlo liberamente e avere la possibilità di ritornare". È un altro punto del piano per Gaza. "Si incoraggerà la popolazione a restare e a contribuire alla costruzione di una Gaza migliore", continua il documento.