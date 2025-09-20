Cyber-attacco agli aeroporti di Bruxelles, Londra e Berlino

AGI - Un attacco informatico all'aeroporto di Bruxelles sta provocando ritardi e cancellazioni dei voli. Lo riporta la stampa belga. Al momento nove voli sono stati cancellati, mentre circa quindici sono in ritardo di un'ora o più, secondo l'ufficio stampa dell'aeroporto.
I problemi tecnici sono stati causati da un attacco informatico a un fornitore di servizi esterno responsabile dei sistemi di check-in e imbarco dell'aeroporto. Le procedure di check-in e imbarco devono essere eseguite manualmente, il che sta influenzando gli orari dei voli. Circa 35.000 passeggeri sono previsti in partenza dall'aeroporto di Bruxelles in giornata.
Diversi aeroporti europei sarebbero interessati dal cyber-attacco. "Il fornitore di servizi sta lavorando attivamente al problema e si sta impegnando per risolverlo il più rapidamente possibile", ha dichiarato un portavoce dell'aeroporto.
Sul sito di Brusselsairport è fortemente consigliato ai passeggeri di verificare la conferma del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. E ai passeggeri con un volo confermato di recarsi nello scalo in tempo (2 ore prima per i voli all'interno dell'area Schengen e 3 ore prima per i voli al di fuori dell'area Schengen).
Anche Londra e Berlino nel mirino degli hacker
Anche gli aeroporti di Berlino-Brandeburgo e Londra Heathrow segnalano problemi tecnici, a causa di un possibile attacco cyber.
L'aeroporto della capitale tedesca ha avvisato i passeggeri di tempi di attesa più lunghi per il check-in e l'imbarco, nonché di possibili ritardi. "L'aeroporto in se' non è stato l'obiettivo del cyberattacco, ma ne è stato indirettamente colpito", ha affermato l'aeroporto di Berlino. Altri aeroporti europei stanno riscontrando problemi, anche se non è ancora chiaro quali. L'aeroporto di Londra Heathrow ha segnalato disagi e possibili ritardi dovuti a un problema tecnico con un fornitore terzo di sistemi di imbarco e check-in per diverse compagnie aeree.