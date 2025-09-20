Adjimi (Argos) sull'attacco hacker agli aeroporti: "Controllo fornitori insufficiente"

AGI - “Quello che è successo negli aeroporti europei dimostra che basta un problema a un fornitore esterno per bloccare interi sistemi. In questo caso, il software di Collins Aerospace ha creato disagi enormi a Bruxelles, Londra e Berlino, con ritardi e cancellazioni e problemi anche in Italia (e non è la prima volta). Le falle di sicurezza arrivano soprattutto da due fronti: un monitoraggio dei fornitori piu rigoroso e capillare e vista la congiuntura internazionale anche una adeguata formazione del personale. A volte le crisi nascono da errori banali come password non sufficientemente solide, click su mail sospette o configurazioni fatte male. La lezione è chiara: bisogna controllare meglio i fornitori, avere piani di emergenza pronti, e formare bene il personale. La sicurezza non è solo tecnologia, ma un insieme di macchine, procedure e persone: basta un anello debole per rompere tutta la catena".
Secondo uno studio di Argos spa società guidata da Matteo Adjimi "gli attacchi informatici in conseguenza delle tensioni internazionali subiranno un incremento fino al 50 per cento e potrebbero colpire oltre che aeroporti anche altri messi di trasporto, istituti bancari, grande distribuzione ed eventi sportivi come Milano Cortina con forte ricaduta reputazionale internazionale. Quindi assolutamente indispensabile che ogni azione sia coordinata su scala europea". Lo ha dichiarato Matteo Adjimi, presidente del Cda di Argo Spa, azienda leader nel settore dell'intelligence specializzata in consulenze strategiche per imprese.