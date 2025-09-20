Evacuato l'aeroporto di Dublino in via precauzionale
Al momento non vi è alcun indizio che l'evacuazione sia collegata all'attacco informatico che ha causato disagi in diversi aeroporti europei
AGI - Un terminal dell'aeroporto di Dublino è stato evacuato come "misura precauzionale". Lo riporta SkyNews. I voli potrebbero essere "temporaneamente compromessi", ha affermato l'aeroporto in una nota. Non sono stati forniti dettagli sul motivo dell'evacuazione, ma è stato affermato che "la sicurezza dei nostri passeggeri e del nostro personale è la nostra priorità assoluta".
Al momento non vi è alcun indizio che l'evacuazione sia collegata all'attacco informatico che ha causato disagi in diversi aeroporti europei.