Esodo in corso da Gaza City. Hamas: "Restate"

AGI - Le ultime notizie di venerdì 13 ottobre sulla guerra tra Israele e Hamas, in tempo reale:

Israele ordina l'evacuazione in 24 ore a 1,1 milioni di palestinesi nel nord di Gaza, "È tempo per la guerra".

L'Onu, fermatevi sarebbe una catastrofe

Ai residenti la richiesta di trasferirsi nel Sud dell'enclave, dove l'agenzia per i rifugiati ha deciso di trasferire lo staff. L'esercito: il nostro nemico non sono i civili.

Nella notte bombardati 750 obiettivi di Hamas, che rifiuta i corridoi umanitari e chiede un 'venerdì della rabbia'.

Si temono disordini a Gerusalemme.

Netanyahu: va schiacciato come l'Isis.

La Striscia già colpita da più di 6 mila bombe.

Il Washington Post: usato anche fosforo bianco.

Un leader del Movimento islamista: l'attacco preparato da due anni.

Il Jerusalem Post conferma la notizie dei bimbi trucidati a Kfar Aza, le foto consegnate a Blinken.

L'indagine di Amnesty International sugli orrori di Hamas

La diretta:

Ore 10:55 - Centinaia di razzi da Gaza verso Israele - Centinaia di razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza verso Israele, secondo un giornalista dell'AFP, mentre l'esercito israeliano continua a bombardare. Nel giro di un quarto d'ora è stata lanciata una raffica di razzi, secondo il giornalista.

Ore 10:51 Oms, impossibile evacuare malati più gravi ospedali Gaza - L'Organizzazione Mondiale della Sanità fa sapere di esser stato informato dalle autorità palestinesi a Gaza che è impossibile evacuare i pazienti ospedalieri più gravi dal nord dell'enclave palestinese. Per loro "è una sentenza di morte", ha aggiunto l'organizzazione delle Nazioni Unite.

Ore 10:21 Iran avverte, il fronte della guerra potrebbe allargarsi - Il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, ha avvertito che se Israele lancia attacchi su larga scala a Gaza, i gruppi di miliziani nella regione potrebbero essere coinvolti nel conflitto e aprire nuovi fronti.

"Tagliare acqua, elettricità, cibo e medicine per i residenti di Gaza e' un crimine di guerra organizzato che potrebbe causare reazioni da parte di altri nell''asse della resistenza'", ha detto in una conferenza stampa a Beirut ieri sera.

Ore 10:14 Media, intensi raid Israele a sud della striscia di Gaza - Intensi raid israeliani nella parte orientale di Khan Yunis, a sud della Striscia di Gaza. Lo riporta Al Arabya.

Ore 09:49 Hamas, 13 ostaggi uccisi da bombardamenti Israele - Hamas sostiene che 13 dei suoi ostaggi sono morti a causa degli attacchi israeliani nelle ultime 24 ore. Lo riferisce l'agenzia Reuters.

Ore 09:29 Cominciato esodo da Gaza City, Hamas invita a "restare" - È cominciato l'esodo della popolazione palestinese da Gaza City dopo l'ordine di evacuazione emanato dalle autorità israeliane, ma Hamas ha invitato la gente a rimanere ferma e a ignorare gli ordini.

Ore 09:18 Austin è giunto in Israele, vedrà Netanyahu e Gallant - Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin è arrivato in Israele per una rapida visita che punta a esprimere solidarietà allo Stato ebraico, a una settimana esatta dal sanguinoso attacco sferrato da Hamas. Austin ha in programma di incontrare il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Yoav Gallant durante la sua visita

Ore 07:37 Israele, nella notte bombardati 750 obiettivi Hamas - Sono 750 gli "obiettivi militari" di Hamas che l'esercito israeliano ha colpito nella notte: lo ha reso noto un portavoce di Tsahal, dando l'aggiornamento sulle operazioni delle ultime ore.

Ore 05:29 Onu a Israele, annullare evacuazione nord di Gaza - L'Onu è stato informato che Israele ha ordinato a 1,1 milioni di palestinesi residenti nel nord della Striscia di Gaza di trasferirsi nel Sud dell'enclave entro 24 ore: lo ha reso noto un portavoce del Palazzo di Vetro che ha chiesto una revoca dell'ultimatum per motivi umanitari.

Ore 04:19 Washington Post, Israele ha usato fosforo bianco a Gaza - Il video di un attacco sferrato martedì da Israele contro il porto di Gaza sembra mostrare l'uso di fosforo bianco, la controversa munizione incendiaria che può provocare gravissime ustioni. Lo riferisce il Washington Post citando l'analisi eseguita da Human Rights Watch.

Ore 04:11 Blinken è arrivato in Giordania, vedrà Abbas e Abdullah - Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, è arrivato ad Amman, in Giordania. Oggi il capo della diplomazia Usa incontrerà il presidente palestinese Mahmoud Abbas e il re giordano Abdullah II.

Ore 01:52 Wsj, Hamas aveva mappe dettagliate obiettivi in Israele - I militanti di Hamas che il 7 ottobre sono penetrati nel sud di Israele avevano mappe dettagliate dei kibbutz, delle città e delle basi militari che dovevano colpire: lo ha riferito il Wall Street Journal, spiegando come questo dimostri l'alto livello di pianificazione dell'attacco e come nel mirino vi fossero fin dall'inizio anche i civili.

Ore 01:40 A Gaza morti 1.537 palestinesi, sganciate 6mila bombe - Sono 1.537 i palestinesi morti nell'offensiva israeliana sulla Striscia di Gaza, di cui 500 bambini e 276 donne: lo ha riferito il Ministero della Salute dell'enclave, citato dal Washongton Post. I feriti sarebbero 6.612, tra cui 1.644 bambini.

Ore 01:15 allarme Oms, a Gaza sistema sanitario su punto di crollare - Il sistema sanitario di Gaza è "sul punto di crollare" e "il tempo sta scadendo per prevenire una catastrofe umanitaria": è l'allarme lanciato dall'Organizzazione mondiale della Sanita' (Oms)