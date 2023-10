Jerusalem Post: bambini israeliani bruciati e decapitati

AGI - Il Jerusalem Post conferma, sulla base di foto verificate dei corpi, che le notizie di bambini bruciati e decapitati durante l'assalto di Hamas a Kfar Aza sono corrette. Lo scrive il giornale online. Le foto sono state mostrate al Segretario di Stato americano Antony Blinken durante la sua visita in Israele.

"È un momento difficile, non solo per Israele ma per il mondo": lo ha detto Blinken, arrivato in Israele, per portare il messaggio di sostegno degli Usa a Israele.

Ma nella conferenza stampa accanto al premier Benjamin Netanyahu, Blinken ha voluto aggiungere una nota personale: "Sono venuto qui non solo come segretario di Stato ma come ebreo", ha detto, ricordando di avere tra gli antenati un nonno sfuggito ai pogrom e un altro sopravvissuto ai campi di concentramento.

Blinken ha promesso durante la sua visita a Tel Aviv che gli Stati Uniti sosterranno "sempre" Israele. "Potreste essere abbastanza forti da difendervi da soli, ma finché esisteranno gli Stati Uniti, non sarete mai costretti a farlo. Saremo sempre con voi", ha detto Blinken in una conferenza stampa dopo l'incontro con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.