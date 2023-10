Tajani in Israele: "Hamas come l'Isis e le SS"

AGI - - "Le immagini che abbiamo visto sono raccapriccianti, profanare un cadavere è da vigliacchi. Hamas è come l'Isis, come le SS, come la Gestapo, sono dei terroristi assassini e stanno utilizzando come scudo il popolo palestinese". Lo ha detto il ministro degli esteri, Antonio Tajani, in visita in Israele, dove ha avuto un colloquio con l'omologo Eli Cohen.

"Siamo qui a dare la nostra solidarietà a Israele, sperando che si possa avere la pace e che la reazione di Israele sia una reazione che non provochi troppi drammi nella popolazione civile. Ma Israele ha il diritto a difendersi e sono convinto che Israele avrà una reazione proporzionata e farà di tutto per colpire soltanto Hamas", ha affermato Tajani.

I visited the city of Netivot with the Italian Foreign Minister @Antonio_Tajani. The whole world is horrified and now understands which inhumane monsters we're fighting against.

We will fignt with might, until we win pic.twitter.com/fyTMyiS8HY — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) October 13, 2023

"Evitare altri morti innocenti"

"Bisogna evitare altri morti innocenti. Israele ha diritto a difendersi, nessuno può pensare di cancellare Israele dalla cartina geografica", ha aggiunto, "dobbiamo tutti lavorare per la pace".

"Bisogna lavorare per la liberazione degli ostaggi, è quello che stiamo facendo dall'inizio, parlando con tutti i Paesi che possono dialogare e discutere con Hamas", ha proseguito il ministro degli Esteri, "stiamo parlando con tutti i paesi che possono intercedere per la liberazione degli ostaggi, siamo preoccupati per la decina di italiani che sono ancora nella Striscia di Gaza", ha aggiunto.

"Ci sono ancora una decina di italiani nella Striscia di Gaza che da quanto ci risulta stanno andando verso il sud", ha spiegato.