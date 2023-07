Biden a Londra, incontra Sunak e Carlo III

AGI - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è a Londra per una sosta nel Regno Unito dove incontrerà il primo ministro britannico Rishi Sunak e il Re Carlo III prima di recarsi al vertice della Nato in Lituania. L'Air Force One di Biden è atterrato all'aeroporto di Stansted, a nord della capitale britannica, e si è diretto a Londra con il suo elicottero ufficiale, il Marine One, accompagnato dal Segretario di Stato Anthony Blinken.

Biden sarà a Downing Street con Sunak, che questo fine settimana ha chiarito il suo disaccordo con l'invio di bombe a grappolo in Ucraina. Sabato Sunak ha dichiarato ai giornalisti che il suo Paese "scoraggia" l'uso delle munizioni a grappolo, essendo uno dei 123 Stati firmatari della convenzione che le vieta, anche se non si sa se la questione sarà all'ordine del giorno dei due leader.

Sunak e Biden, che si sono trovati molto d'accordo sull'importanza di armare le truppe ucraine dopo l'invasione russa, coordineranno le loro posizioni in vista del vertice di Vilnius. Successivamente, Carlo III ospiterà Biden al Castello di Windsor, nella zona ovest di Londra, per un tè insieme, durante il quale discuteranno della crisi climatica e degli sforzi per combatterla. Prima del loro incontro e della riunione con i partecipanti al Climate Finance Mobilisation Photo, Biden riceverà il saluto reale e sentirà l'inno degli Stati Uniti suonato dalle Guardie gallesi.

L'adesione della Svezia alla Nato

L'attenzione è sull'incontro che Biden avrà a Vilnius con l'omologo turco Recep Tayyip Erdogan che dovrà convincere a togliere il veto all'adesione della Svezia alla Nato. Ieri sera il presidente americano ha parlato con il leader turco, come ha fatto sapere la Casa Bianca: "È stata una conversazione di 45 minuti e hanno parlato di una serie di questioni legate all'imminente vertice, tra cui la guerra in Ucraina (...) Hanno anche parlato dell'adesione della Svezia e hanno concordato di avere l'opportunità di sedersi insieme a Vilnius", ha dichiarato ai giornalisti il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan.

In un comunicato, la stessa Casa Bianca ha spiegato che nella telefonata i due leader hanno espresso il loro impegno comune a continuare a sostenere l'Ucraina e hanno esaminato i loro sforzi per rafforzare i legami bilaterali. "Il Presidente Biden ha anche espresso il desiderio di accogliere la Svezia nella Nato il prima possibile", si legge. All'inizio della scorsa settimana, Biden aveva ricevuto il primo ministro svedese Ulf Kristersson alla Casa Bianca per segnalare il pieno sostegno di Washington all'adesione del Paese nordico alla Nato.

L'invasione russa dell'Ucraina, iniziata nel febbraio 2022, ha spinto Finlandia e Svezia a cambiare la loro posizione di neutralità che dura da tre decenni e a chiedere l'adesione alla Nato. Mentre la Finlandia è diventata il 31 membro lo scorso aprile, la domanda di adesione della Svezia è stata bloccata da Turchia e Ungheria.

La Turchia accusa la Svezia di assumere una posizione troppo permissiva nei confronti del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK), un gruppo di guerriglieri che ha lanciato una lotta armata contro lo Stato turco nel 1984 per chiedere una maggiore autonomia per i curdi e che è considerato un gruppo terroristico da Turchia, Svezia, Unione Europea e Stati Uniti.