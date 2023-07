Vilnius trasformata in fortezza per il summit della Nato

AGI - La Nato ha trasformato Vilnius in una fortezza difesa da armi avanzate, per proteggere il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e gli altri leader dell'Alleanza che si incontreranno qui, l'11 e il 12 luglio, a soli 32 chilometri dalla recinzione di confine della Lituania con la Bielorussia, l'unico alleato ufficiale di Mosca nella guerra all'Ucraina.

Sedici Stati membri della Nato hanno inviato un totale di circa mille soldati per salvaguardare il vertice, che si svolgerà a soli 151 chilometri dalla stessa Russia. Molti hanno fornito anche sistemi avanzati di difesa aerea che mancano agli Stati baltici. "Sarebbe più che irresponsabile avere il nostro cielo non protetto mentre Biden e i leader di 40 Paesi stanno arrivando", ha detto il presidente lituano Gitanas Nauseda, citato dalla Reuters.

La Germania ha schierato 12 lanciamissili Patriot, utilizzati per intercettare missili balistici e da crociera o aerei da guerra. La Spagna ha fornito un sistema di difesa aerea Nasams, la Francia sta inviando obici semoventi Caesar, Francia, Finlandia e Danimarca avranno loro jet militari in Lituania e il Regno Unito e la Francia forniranno capacita' anti-drone. La Polonia e la Germania hanno inviato forze per operazioni speciali potenziate con elicotteri.

Altri alleati stanno inviando attrezzature per far fronte a qualsiasi potenziale attacco chimico, biologico e nucleare. Per Nauseda, lo sforzo alleato per garantire la sicurezza aerea durante la riunione del leader significa che la Nato deve istituire con urgenza difese aeree permanenti negli Stati baltici. "Pensiamo a cosa accadrà dopo la fine del vertice e lavoreremo con gli alleati per creare una forza rotante per una protezione aerea permanente", ha detto ai giornalisti.