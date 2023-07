AGI - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che sta bloccando l'adesione della Svezia alla Nato, avrà colloqui con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden al vertice dell'Alleanza Atlantica che si terrà a Vilnius, l'ha annunciato presidenza turca. "I leader hanno concordato di incontrarsi faccia a faccia a Vilnius e di discutere in dettaglio le relazioni bilaterali tra Turchia e Stati Uniti e le questioni regionali", si legge nel comunicato di Ankara.

La Presidenza turca ha aggiunto che Erdogan e Biden hanno parlato per telefono dell'adesione della Svezia all'Alleanza e della consegna di caccia F-16 statunitensi alla Turchia. "Osservando che non è corretto associare la richiesta di F-16 della Turchia all'adesione della Svezia, il presidente Erdogan ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti Biden per il suo sostegno alla richiesta di F-16 della Turchia", ha aggiunto il comunicato. Per alcuni osservatori, il via libera turco all'adesione della Svezia all'Alleanza è subordinato alla consegna di F-16 ad Ankara.

© ERIC LALMAND / BELGA MAG / Belga via AFP





Erdogan e Biden

La Turchia è l'ultimo Paese della Nato, insieme all'Ungheria, a opporsi all'ingresso della Svezia, nonostante le misure adottate dal Paese scandinavo, tra cui una riforma della Costituzione e l'adozione di una nuova legge antiterrorismo. Erdogan, che avrà un colloquio con il primo ministro svedese Ulf Kristersson a Vilnius, ha criticato le autorità svedesi per la loro presunta indulgenza nei confronti dei militanti curdi che si sono rifugiati sul loro territorio e chiede l'estradizione di decine di loro.

"Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha affermato che la Svezia ha compiuto passi nella giusta direzione modificando la sua legislazione antiterrorismo. Ma i sostenitori dell'organizzazione terroristica PKK/PYD/YPG continuano a manifestare liberamente (in Svezia) per inneggiare al terrorismo, il che annulla le misure adottate", si legge nel comunicato della Presidenza turca.