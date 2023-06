Chi è  Stockton Rush, l'inventore del sottomarino scomparso

AGI - Stockton Rush, descritto come un "inventore temerario" dallo Smithsonian Magazine, ha fondato OceanGate nel 2009 con l'obiettivo di far progredire la tecnologia dei sommergibili e di condurre esplorazioni nelle profondità più oscure dell'oceano.

La sua azienda ha attirato l'attenzione del pubblico offrendo costose missioni verso il relitto del Titanic a bordo di un sottomarino appositamente costruito. Oggi il suo nome compare tra i dispersi nell'inabissamento del gioiello della sua flotta, il Titan.

Nonostante le critiche sulle rigide regolamentazioni che Rush considerava come un ostacolo all'innovazione dell'industria, ha cercato di far progredire la sua azienda portando clienti avventurosi alla scoperta del relitto del transatlantico affondato nel 1912.

Tuttavia, i viaggi non erano privi di rischi, nonostante un costo di 250.000 dollari, veniva chiesto ai partecipanti di firmare liberatorie in cui riconoscevano i possibili pericoli, inclusi quelli mortali.

Sebbene Rush abbia difeso le escursioni subacquee e respinto le accuse riguardo l'apparente improvvisazione del suo equipaggiamento (pur ammettendo, ad esempio, che il sottomarino era pilotato utilizzando un controller per videogiochi modificato) ha sostenuto che il progetto fosse fondamentale solido e sicuro.

Il suo sottomarino aveva beneficiato della collaborazione con aziende rinomate come Boeing, agenzie come la NASA e istituzioni come l'Università di Washington, ma il ritardo nell'ottenere i permessi adeguati per la nave di supporto aveva posticipato i viaggi al Titanic.

L'entusiasmo per le imprese subacquee di Rush era motivato anche dal suo desiderio di promuovere la sua azienda e di sviluppare nuove innovazioni per i sommergibili.

La sua scelta di esplorare il leggendario relitto del Titanic era parte di una strategia di marketing, poiché credeva che il nome stesso avrebbe attirato l'attenzione e generato interesse.

Nonostante le sue preoccupazioni riguardo agli imprevisti e ai potenziali ostacoli durante le immersioni, come sporgenze, reti da pesca o pericoli di intrappolamento, Rush minimizzava i rischi legati alle profondità oceaniche. Tuttavia, per molti, la discesa a 6.000 PSI di pressione rappresentava una sfida spaventosa.

Mentre la comunità dell'esplorazione subacquea si interroga sulla scomparsa di Stockton Rush e dei suoi compagni, l'indagine internazionale continua nella speranza di svelare il mistero che si cela nelle profondità dell'Atlantico settentrionale.