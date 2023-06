Meno di 70 ore per salvare i 5 a bordo del sommergibile diretto al Titanic [VIDEO]

AGI - Corsa contra il tempo per salvare le 5 persone a bordo del sommergibile disperso durante un'immersione verso il relitto del Titanic nell'Atlantico settentrionale.

Il batiscafo turistico di 6,5 metri, gestita da OceanGate Expeditions, ha iniziato la discesa domenica e ha perso il contatto con la superficie meno di due ore dopo.

La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha dichiarato di aver lanciato una ricerca a tappeto a circa 900 miglia (1.450 chilometri) a est di Cape Cod, nel Massachusetts, a una profondità di quasi 4000 metri, mentre la Guardia Costiera canadese partecipa alle operazioni con aerei ad ala fissa e una nave inviata nella zona.

"È una sfida condurre una ricerca in un'area così remota, ma stiamo dispiegando tutte le risorse disponibili per assicurarci di localizzare l'imbarcazione e salvare le persone a bordo", ha dichiarato il contrammiraglio della Guardia Costiera statunitense John Mauger, che coordina l'operazione.

Il tempo è un fattore critico. L'imbarcazione ha un'autonomia di 96 ore per un equipaggio di cinque persone e Mauger ha dichiarato lunedì pomeriggio di ritenere che l'imbarcazione avesse ancora 70 o più ore di ossigeno residuo. L'ammiraglio Mauger non ha confermato l'identità delle persone a bordo, in particolare del miliardario Harding. E la stessa società Action Aviation di Harding, contattata dall'AFP, ha rifiutato di commentare.

COSA VEDONO I TURISTI A BORDO DEL SOTTOMARINO

Il "Titan", trainato dalla nave "Polar Prince", era partito venerdì da St. John's di Terranova (Canada) al luogo dell'affondamento del Titanic. Il premier di Terranova e Labrador Andrew Furey ha dichiarato su Twitter di essere fiducioso che "la Guardia Costiera degli Stati Uniti localizzerà il sottomarino e i suoi passeggeri molto presto".

"Terranova e Labrador hanno una lunga storia che la collega al relitto del Titanic, con i turisti che lasciano il nostro porto per visitare il sito", ha aggiunto Furey.

250 mila dollari il biglietto del mini-sottomarino

Il mini-sottomarino Titan della compagnia turistica OceanGate pesa 10.432 chili, misura 6,7 metri di lunghezza e può contenere cinque persone per 96 ore. I biglietti per un viaggio di otto giorni che includono immersioni al relitto a una profondità di 3.800 metri costano 250.000 dollari.

Ricerche aeree

Le ricerche aeree, che non hanno avuto successo per tutta la giornata, sono state sospese per la notte e riprenderanno alle prime luci dell'alba. La nave Polar Prince, da cui è partito il sommergibile, e un'unità della Guardia Nazionale stanno continuando a effettuare ricerche in superficie.

Chi sono i passeggeri

Sarebbero in sei i passeggeri del sommergibile disperso. A bordo, Hamish Harding, un esploratore e uomo d'affari britannico di 58 anni che è il presidente della società aeronautica Action Aviation. Ci sono anche l'uomo d'affari pakistano Shahzada Dawood, fiduciario dell'Istituto SETI, e suo figlio Suleman.

È stato ampiamente riportato che Stockton Rush, il CEO di OceanGate - la società che ha organizzato la missione - è sul mezzo e a bordo ci sarebbe anche l'esploratore francese Paul-Henry Nargeolet di 73 anni, secondo un post su Facebook di Harding prima dell'inizio dell'immersione.

Il Titanic, da tragedia a mito

Considerato inaffondabile, il Titanic colò a picco nella notte tra il 14 e il 15 aprile del 1912 dopo essersi scontrato con un iceberg: era il suo viaggio inaugurale, compiuto sulla rotta tra Southampton (nel Regno Unito) a New York. La tragedia, in cui persero la vita quasi 1.500 delle oltre 2.200 persone a bordo, da sempre affascina e colpisce l'immaginazione, tanto che la OceanGate Expeditions ha iniziato a organizzare viaggi di sette giorni per vedere il relitto adagiato sul fondo oceanico e il loro prezzo si aggira intorno ai 250mila dollari