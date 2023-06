Un dirigente della OceanGate disse che il Titan non era sicuro. Fu licenziato

AGI - L'ex direttore delle operazioni marittime della compagnia statunitense il cui sommergibile turistico Titan è scomparso fu licenziato per aver sollevato dubbi sulla sicurezza delle operazioni.

Secondo i documenti di una causa intentata nel 2018, David Lochridge, pilota di sottomarini e sommozzatore scozzese, aveva iniziato a lavorare per OceanGate - la società che gestisce il batiscafo Titan disperso da due giorni nell'area del naufragio del Titanic - nel maggio 2015 come appaltatore indipendente prima di essere promosso a direttore delle operazioni marittime.

Nella causa intentata nello stato di Washington cinque anni fa, Oceangate accusava Lochridge di violare un accordo di non divulgazione diffondendo informazioni riservate.

Lochridge diceva di essere stato licenziato da OceanGate nel gennaio 2018 dopo aver "sollevato problemi di sicurezza critici riguardanti il ​​progetto sperimentale e non testato riguardanti il Titan".

Preoccupazioni ignorate

"Lochridge ha espresso per la prima volta preoccupazioni verbali sui problemi di sicurezza e controllo di qualità riguardanti la gestione esecutiva", si legge nel documento. "Queste comunicazioni verbali sono state ignorate".

Lochridge era preoccupato "in particolare per il rifiuto di OceanGate di condurre test critici e non distruttivi del progetto dello scafo sperimentale". I passeggeri del Titan potrebbero essere esposti al pericolo mentre il sommergibile raggiunge profondità estreme, avvertiva Lochridge.

Lochridge sosteneva che il portello di osservazione all'estremità anteriore del sommergibile era stato costruito per sostenere una pressione certificata di 1.300 metri nonostante OceanGate prevedesse di portare i passeggeri a una profondità di 3.800 metri.

"OceanGate ha rifiutato di pagare il produttore per costruire un portello certificato per resistere alla profondità richiesta di 4.000 metri", si legge nel documento.

Senza certificazione

Lochridge aveva anche "fortemente incoraggiato" OceanGate a utilizzare un'agenzia di classificazione come l'American Bureau of Shipping per ispezionare e certificare il Titan.

"Piuttosto che affrontare le sue preoccupazioni o sottoporsi ad azioni correttive per rettificare e garantire la sicurezza del Titan, o utilizzare un'agenzia di classificazione standard per ispezionarlo, OceanGate ha fatto l'esatto contrario: hanno immediatamente licenziato Lochridge", si legge ancora nel documento.

Secondo Insider e New Republic, che per primi hanno riferito della causa, la vicenda è stata risolta in via extragiudiziale nel novembre 2018. Il CEO di OceanGate, Stockton Rush, è una delle cinque persone a bordo del Titan.

Oltre alle preoccupazioni per la sicurezza avanzate da Lochridge, martedì il New York Times ha pubblicato una lettera del marzo 2018 della Marine Technology Society a Rush in cui i membri del gruppo esprimevano "preoccupazione unanime" per il Titan.

"Il nostro timore è che l'attuale approccio sperimentale adottato da Oceangate possa portare a esiti negativi (da minori a catastrofici) che avrebbero gravi conseguenze per tutti nel settore", si legge nella lettera.