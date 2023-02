Pechino ha "rilevato un Ufo sul mare di Bohai. Pronti ad abbatterlo"

AGI - La Cina dichiara di avere avvistato un "oggetto volante non identificato" sopra le acque di una città portuale sul mare di Bohai, nel Nord-Est della Cina, e che è pronta ad abbatterlo. Secondo quanto reso noto dall'Ufficio per lo Sviluppo marittimo di Qingdao, citato dal quotidiano di Shanghai The Paper, l'oggetto non identificato è stato rilevato nei pressi della località di Rizhao, a sud di Qingdao, e le autorità locali si stavano preparando ad abbatterlo. Ai pescherecci operanti nella zona è stato diramato l'ordine di rimanere allerta e di "evitare rischi".

Qualora dovessero cadere oggetti vicino alle imbarcazioni, prosegue la nota delle autorità di Qingdao che chiede la cooperazione dei proprietari delle barche nella zona, "preghiamo di aiutare a scattare foto per raccogliere prove".

L'episodio giunge nel pieno della crisi con gli Stati Uniti per il pallone spia cinese abbattuto dagli Usa il 4 febbraio, che ha dato il via a un incidente diplomatico tra Washington e Pechino e ha raffreddato i rapporti già difficili tra le due potenze.

La tensione attorno agli oggetti volanti non identificati è salita dopo il caso del pallone spia cinese, di cui Pechino ha ammesso l'origine, pur definendolo un pallone aerostatico usato principalmente per ricerche meteorologiche: ieri, il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha annunciato l'abbattimento - autorizzato insieme al presidente Usa, Joe Biden - di un "oggetto non identificato" sui cieli del Canada. Sia Biden che Trudeau, in un colloquio telefonico citato dalla Casa Bianca, hanno discusso dell'importanza di "recuperare l'oggetto per avere maggiori dettagli sul suo scopo o sull'origine".