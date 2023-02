Un F22 Usa ha abbattuto un oggetto non identificato in Canada

AGI - Un 'oggetto non identificato' è stato abbattuto in Canada, nel cielo dello Yukon. L'operazione è stata portata a termine da un F-22 Usa che ha ricevuto un ordine diretto del premier canadese Justin Trudeau. Nel primo pomeriggio, ora locale e serata in Italia, il NORAD (North American Aerospace Defense Command) ha individuato l'oggetto, quasi certamente un pallone, in volo sul nord del Canada.

La procedura ha visto levarsi in volo caccia Usa dall'Alaska, che hanno attuato l'ordine del premier in coordinamento con i vertici Usa attraverso il NORAD. Prima dell'abbattimento era stato emesso un NOTAM per chiudere ai voli civili la parte di cielo sopra Mayo, nello Yukon, la provincia più settentrionale del Canada.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023

Si tratta del terzo abbattimento in una settimana. Prima il pallone cinese che ha sorvolato gli Usa per essere abbattuto in mare davanti alla costa est. Poi un altro oggetto, più piccolo, al largo dell'Alaska e oggi il terzo abbattimento.

La settimana scorsa, un altro pallone sonda cinese ha sorvolato anche l'America Latina. Secondo Pechino sia quest'ultimo che il primo abbattuto dagli Usa erano palloni meteo sfuggiti al controllo. Sono in corso le ricerche degli oggetti abbattuti. Quello sullo Yukon, regione semidesertica, potrebbe essere relativamente più facile da individuare da parte dei militari canadesi a terra.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro canadese Justin Trudeau hanno avuto una telefonata per parlare dell'"oggetto volante" abbattuto. "L'oggetto - si legge in una nota della Casa Bianca - è stato tracciato da vicino e monitorato dalla North Americana Aerospace Defense Command (Norad) nel corso delle ultime ventiquattr'ore".

"Il presidente Biden - continua - e il primo ministro Trudeau hanno autorizzato l'abbattimento dopo aver avuto rassicurazioni sulla sicurezza dell'operazione". La missione è stata affidata a un jet F-22 americano. "I due leader - continua la Casa Bianca - hanno parlato dell'importanza di recuperare l'oggetto in modo da avere più dettagli e capire quale fosse la sua origine". Il servizio di monitoraggio dei cieli del Nord America, conclude la nota, continuerà in "stretto coordinamento" tra Stati Uniti e Canada.