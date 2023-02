Usa: “Il pallone spia cinese era capace di intercettare le comunicazioni”

AGI - Il pallone spia cinese abbattuto dai jet statunitensi operava con una tecnologia di sorveglianza elettronica in grado di monitorare le comunicazioni. Lo ha rivelato un alto funzionario del Dipartimento di Stato Usa, citato dalla Cnn.



Il pallone "era in grado di condurre operazioni di raccolta di informazioni sui segnali" e aveva sorvolato "più di 40 Paesi in cinque continenti". Faceva "parte di una flotta di palloni della Repubblica popolare cinese sviluppata per condurre operazioni di sorveglianza" con un produttore legato all'Esercito popolare di liberazione cinese, ha aggiunto il funzionario.

Gli Stati Uniti, ha assicurato, stanno valutando sanzioni a causa della "violazione della sovranità statunitense e del diritto internazionale"

Il pallone "aveva molte antenne, un set probabilmente in grado di raccogliere e geolocalizzare le comunicazioni", ha aggiunto il Dipartimento di Stato in una nota. Il pallone "era dotato di pannelli solari abbastanza grandi da fornire l'energia necessaria per far funzionare più sensori che raccolgono informazioni".



"Siamo convinti che il produttore del pallone abbia un legame diretto con l'esercito cinese", ha aggiunto l'alto funzionario, sottolineando che le autorità americane sono ancora impegnate a raccogliere i detriti nell'Atlantico, vicino alla costa della South Carolina.