Il 'guru delle criptovalute' è stato arrestato alle Bahamas dopo il crack di Ftx

AGI - Sam Bankman-Fried, fondatore della piattaforma di transazioni in criptovaluta Ftx, è stato arrestato alle Bahamas. L'arresto è arrivato dopo l'accordo raggiunto dalla procura distrettuale di New York con il governo delle Bahamas. Bankman-Fried ha dichiarato bancarotta con la sua piattaforma. La sua estradizione negli Stati Uniti è attesa nelle prossime ore.

Bankman-Fried sarà incriminato dall'ufficio del procuratore distrettuale di New York con l'accusa di frode telematica, frode in titoli, associazione a delinquere finalizzata alla frode in titoli e riciclaggio di denaro.

Il procuratore distrettuale meridionale di New York Damian Williams in un tweet ha riferito dell'arresto avvenuto su richiesta del governo statunitense, ma non specifica i dettagli dell'accusa, che sono stati invece rivelati dal New York Times che li ha saputi da una fonte "a conoscenza del procedimento legale".

USA Damian Williams: Earlier this evening, Bahamian authorities arrested Samuel Bankman-Fried at the request of the U.S. Government, based on a sealed indictment filed by the SDNY. We expect to move to unseal the indictment in the morning and will have more to say at that time. — US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 12, 2022

Sam Bankman-Fried aveva confermato che oggi, martedì, avrebbe testimoniato davanti alla commissione Finanza della Camera riguardo il collasso finanziario dela sua piattaforma. "Sono stato convocato", ha detto nel corso di "Unusual Whales", un podcast americano incentrato su temi finanziari.

La presidente della commissione, la Democratica Maxine Waters, e il Repubblicano Patrick McHerny avevano fatto pressione su Bankman-Fried perchè si presentasse all'audizione, ma lui all'inizio aveva fatto resistenza, dicendo di voler aspettare di "caprire meglio" cosa aveva portato la sua piattaforma al collasso. "Voglio assicurarmi - aveva chiarito nell'intervista al podcast - che tutto quello che dirò sia non solo vero per me, ma lo sia per tutti".

Bankman-Fried, 30 anni, considerato fino a poche settimane fa il 'guru della criptovaluta', aveva creato nel 2019 una piattaforma per le transazioni digitali diventata tra le più importanti al mondo, ma rivelazioni di un sito finanziario, CoinDesk, hanno messo a nudo un buco di bilancio e conti scoperti. Si parlava di un buco di almeno otto miliardi di dollari, frutto di una serie di investimenti fallimentari che il giovane imprenditore aveva portato avanti, investendo all'insaputa degli utenti i loro soldi.

La notizia, confermata poi dallo stesso Bankman-Fried con una frase disarmante, "mi dispiace, ho fatto un grosso errore", ha scatenato il panico tra milioni di clienti, al punto da paragonare la bancarotta di Ftx a quella della banca Lehman Brothers del 2008, che travolse Wall Street e gettò sul lastrico milioni di risparmiatori. Per tenere a bada i creditori, il 'guru' ha avviato la procedura di bancarotta, una formula che congela le pratiche per la restituzione dei soldi in attesa di un'indagine completa sui conti della compagnia