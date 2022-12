La parabola di Sam Bankman-Fried

AGI - Era uno dei più noti, originali e ammirati miliardari delle criptovalute, almeno prima di cadere in disgrazia nel giro di poche settimane, di dichiarare bancarotta e di dimettersi da Ceo di Ftx, la terza piattaforma di criptovalute al mondo (valutazione a febbraio 2022, 32 miliardi di dollari), che aveva fondato nel 2019.

Un mese dopo il fallimento di Ftx, Sam Bankman-Fried, 30 anni, è stato oggi arrestato alle Bahamas. Sessantesimo nella lista dei miliardari del mondo di Forbes, founder nel 2017 di Alameda Research, società di trading focalizzata sulle valute digitali, si stima che Sam avesse un patrimonio che ha raggiunto un picco di 26,5 miliardi di dollari, prima del crollo.

Il suo patrimonio netto è sceso del 94% in un giorno a 991,5 milioni, secondo il Bloomberg Billionaires Index, il più grande calo di un giorno nella storia dell'indice. Ci aveva messo 5 anni per arrivare al top, ma sono bastate poche settimane perchè arrivasse a scrivere Twitter: "Ho fatto una sciocchezza e avrei dovuto fare di meglio".

Il miliardario diverso

Nato a Stanford, nel 1992, figlio di due professori di giurisprudenza della prestigiosa università californiana, si è laureato in fisica e matematica al MIT nel 2014 e si è occupato di scambi di fondi d'investimento quotati in borsa prima di passare al trading di criptovalute alla fine del 2017.

Sostenitore dei Democratici, vegano, residente alle Bahamas assieme a 10 coinquilini-colleghi, capelli ricci, magliette e pantaloni della tuta, Sam sembra più uno studente universitario che un guru della finanza: perfettamente in linea con l'approccio anti-establishment che è la cifra degli appassionati di criptovalute.

Ex-miliardario con un patrimonio netto di quasi 17 miliardi di dollari e nella lista delle 100 persone più ricche a soli 30 anni, prima del crack Bankman-Fried rappresentava un modello diverso di riccone: altruista per impostazione, era considerato un moderno JP Morgan per essersi precipitato a salvare aziende crypto in difficoltà, prima che la sua stessa azienda esplodesse.

Simile ai governi che hanno salvato le banche durante la crisi finanziaria globale del 2008, ha iniziato a estendere offerte di liquidità di emergenza alle aziende coinvolte nella carneficina di inizio 2022, quella successiva al crollo da 60 miliardi di dollari della stablecoin TerraUSD.

Era specializzato nell'arbitraggio crittografico, le strategie per acquistare criptovalute in uno exchange a un prezzo basso e venderli su un'altra borsa con un prezzo più alto. Quanto ad Alameda Research, la società che Bankman-Fried ha utilizzato come provider di liquidità per Ftx, è stata la probabile causa del disastro finale.