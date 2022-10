L'incoronazione di Carlo III tra gossip e intoppi di calendario

AGI - Non c'è pace a Buckingham Palace. Non solo la faida familiare fra Harry e suo padre, re Carlo III, continua da una sponda all'altra dell'Atlantico, ma a gettare benzina sul fuoco delle beghe di Palazzo, arriva anche la nuova serie di The Crown prevista in uscita il 9 novembre su Netflix. E lì se ne vedranno delle belle perché, con strombazzare di trombe, la quinta stagione è stata annunciata come quella che sviscererà il tormento che la relazione fra Carlo e Camilla procurò alla giovane Diana.

Una data infelice, forse

A sette mesi dall'incoronazione di entrambi - Carlo, col consenso della defunta madre, ha ottenuto che anche Camilla avesse il titolo di regina (consorte) - non è il miglior biglietto da visita per presentarsi al pubblico. Appena annunciata la data dell'incoronazione, sono iniziate anche le polemiche. Re Carlo III, infatti, ha scelto il 6 maggio 2023, lo stesso giorno in cui suo nipote, Archie Harrison, primogenito del principe Harry e Meghan Markle, celebra il suo 4 compleanno.

Si tratta insomma di una data già segnata sul calendario di famiglia. È la seconda volta che un evento Reale d'importanza storica cade nel fine settimana dei compleanni dei figli. Già l'estate scorsa, la secondogenita Lilibet, ha compiuto 1 anno il 4 giugno, durante il Giubileo di platino della regina Elisabetta.

Questa volta, alla notizia della data dell'incoronazione, i fan dei duchi di Sussex si sono scatenati. Non solo hanno criticato la decisione ma, in tanti, hanno promesso, quel giorno, di inondare Twitter di auguri per Archie tanto da offuscare, sui social, l'evento del re.

In un primo momento, si pensava che il re avrebbe scelto come data il 3 giugno, ma pare sia stato accuratamente evitato per weekend perché coincide con la finale del campionato di calcio britannico e con le famose corse dei cavalli dell'Epsom Derby.

Il principe William, erede al trono e fratello di Harry, è anche presidente della federazione calcistica britannica e, tradizionalmente, presenzia tutte le finali. Per non accavallare gli eventi, da Buckingham Palace hanno preferito scegliere come data il 6 maggio. È piuttosto sorprendente che il compleanno di Archie, sesto in linea di successione per il trono, non sia invece stato preso in considerazione.

© ANDREW MILLIGAN / POOL / AFP Carlo e Camilla

Un libro scomodo

Come è noto, i rapporti fra Carlo e Harry non sono ancora ufficialmente risolti. L'oggetto del contendere, questa volta, sarebbero i titoli nobiliari di Archie e Lilibet. Dopo la morte della regina, i bambini avrebbero dovuto ereditare i titoli automaticamente in quanto nipoti diretti del re. In realtà, secondo il Times, Carlo si sarebbe riservato di prendere una decisione a riguardo. Pare che il pomo della discordia sia il libro di memorie di Harry, la cui uscita, per Penguin House, era prevista inizialmente alla fine di quest'anno ma che quasi sicuramente slitterà all'anno prossimo.

Il contenuto del libro, frutto di un accordo da 60 milioni di dollari, è oggetto di preoccupazione a Palazzo tanto che, recentemente, si era parlato persino di un tentativo di fermarne la pubblicazione.

La nuova serie di 'The Crown'

Secondo il Daily Mail, infatti, dalle parti di Buckingham Palace, vorrebbero che i primi 100 giorni cruciali del regno di re Carlo III si svolgano senza intoppi. Difficile dire se re Carlo riuscirà nel suo intento anche perché sta per uscire la nuova stagione di The Crown e, anche le generazioni più giovani, verranno a conoscenza degli intrighi di Palazzo che hanno portato alla rovinosa fine del matrimonio con Diana.

Non a caso, nei mesi precedenti la messa in onda, Netflix ha promosso il documentario del 2017 dal titolo Diana: in her own words, nel quale è la voce di Diana stessa a raccontare come ha vissuto alcune vicende. Un modo per mettere la mani avanti ma anche per lanciare la nuova serie. Già dalla scorsa stagione, il colosso dello streaming aveva fatto riferimento a quel documentario per spegnere le polemiche.

La presunta infedeltà di Filippo

In questi giorni è però scoppiata una nuova polemica che riguarda la presunta infedeltà del principe Filippo. Quello che in questi giorni ha indignato i fan della Corona, è infatti la notizia che, nel corso di quest'ultima serie, si farà allusione all'amicizia particolare fra Filippo, marito della regina, e Penny Knatchbull. Penelope Knatchbull, detta Penny, contessa Mountbatten di Birmania, è stata considerata, per anni, l'amante di Filippo. Quando il principe, a 97 anni suonati, fede l'incidente d'auto che ferì una donna, pare che la regina abbia chiamato lei per convincerlo a smettere di guidare. Il fatto che, a soli due mesi dalla morte della sovrana, venga esposta questa ipotesi al grande pubblico, è considerato una mancanza di rispetto.

Il regno di Carlo è appena iniziato ma già si prospetta ricco di gossip e colpi di scena. La famiglia Reale rimarrà sulla prima pagina dei tabloid ancora a lungo. Nell'era dei social media, sarà però ancora più difficile mantenere un'immagine immacolata come ai tempi di Elisabetta.

Ogni sussurro a Palazzo potrà diventare argomento di discussione. Se i Reali non sapranno dotarsi di persone capaci di gestire le relazioni pubbliche al passo coi tempi, saranno inevitabilmente investiti dall'onda d'urto della nuova comunicazione. Una sorta di genuinità sarà necessaria per avere un impatto positivo sui social ma che i reali britannici se la possano permettere è tutta un'altra storia.