C'è un boom spettatori per The Crown

AGI - Boom di spettatori per la serie tv The Crown dopo la morte della regina Elisabetta II: nel Regno Unito lo scorso fine settimana sono aumentati dell'800% rispetto a quello precedente, ma il fenomeno + stato registrato anche negli Stati Uniti, utenti più che quadruplicati, in Francia e Australia. A livello mondiale, c'è stato un incremento di quasi quattro volte.

La scorsa settimana, "in segno di rispetto" per la morte della sovrana, Netflix ha annunciato la decisione di sospendere la produzione della quinta stagione della fortunata serie, già vincitrice di svariati Emmys dal 2017 a oggi, che racconta la storia della Famiglia reale dai tempi di Elisabetta in poi. Inizialmente previste cinque stagioni, una sesta è stata gia' annunciata, insieme ai nomi dei giovani attori che porteranno sullo schermo i ruoli di William e Kate.