Quadrante: i russi intensificano l'attacco su Severodonetsk

AGI - Continua la battaglia per il Donbass: i russi stanno consolidando le loro posizioni nella periferia di Sevierodonetsk dove i combattimenti sono accesi. Il fuoco è tanto intenso da ostacolare il lavoro dei soccorritori; due civili sono rimasti uccisi e altri cinque sono stati feriti alla periferia della città nella regione orientale dell'Ucraina, l'ultimo grande centro nelle mani delle forze di Kiev.

Come ha denunciato il presidente ucraino, Volodymir Zelensky, "l'intera rete infrastrutturale cruciale della città è già stata distrutta, il 90% delle case sono state danneggiate". "La cattura di Sievierdonetsk è un obiettivo fondamentale" per i russi, ha aggiunto il leader di Kiev, assicurando che le forze ucraine stanno "facendo di tutto per respingere questa offensiva".

Parallelamente, i soldati di Kiev stanno contrattaccando a Kherson, l'unica regione completamente controllata dalle truppe di Mosca. Intanto, a Melitopol, citta' nella regione di Zaporizhzhia occupata dai russi, è stata udita una forte esplosione: secondo Vladimir Rogov, membro del nuovo consiglio militare imposto alla regione, la deflagrazione è avvenuta in pieno centro, che è stato avvolto da una nube di fumo nero.

Secondo una fonte del nuovo governo locale ad esplodere è stata un'auto parcheggiata vicino a uno degli edifici del municipio; si tratterebbe dell'azione di un gruppo di sabotaggio ucraino.

E tra i problemi che Mosca deve affrontare, secondo l'intelligence britannica ci sono anche le "perdite devastanti" nelle sue fila "di ufficiali di grado medio e inferiore", in particolare "comandanti di brigata e battaglione" ma anche "giovani ufficiali".

