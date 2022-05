Verso nuove sanzioni Ue. Zelensky annuncia: "Aspetto notizie su armi"

AGI - Oggi si concludono i lavori preparatori del vertice Ue sul sesto pacchetto di sanzioni che dovrebbe comprendere l'embargo al petrolio russo.

Il presidente Zelensky annuncia di aspettarsi "buone notizie sulle armi in settimana", ma non fornisce ulteriori dettagli.

Sul campo, il leader ceneno Kadyrov sostiene che la città di Severodonetsk, nella regione orientale ucraina di Lugansk, è sotto il pieno controllo russo: "Severonetsk è sotto il nostro completo controllo. La città è stata liberata. D'ora in poi gli abitanti non sono più in pericolo", ha scritto Razman Kadyrov sul suo canale Telegram.