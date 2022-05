Nell'esercito russo sarebbero in aumento gli ammutinamenti

AGI - "La Russia ha probabilmente subito perdite devastanti tra i suoi ufficiali di grado medio e inferiore nel conflitto". L'annuncio è contenuto nel bollettino quotidiano dell'intelligence britannica sul conflitto in corso in Ucraina, nel quale si fa riferimento in particolare ai "comandanti di brigata e battaglione" ma anche ai "giovani ufficiali".

"La perdita di gran parte della generazione più giovane di ufficiali professionisti aggraverà probabilmente gli attuali problemi nella modernizzazione del suo approccio al comando e al controllo", si legge sul bollettino, ed è "probabile che i gruppi tattici di battaglione che vengono ricostituiti in Ucraina dai sopravvissuti di più unità siano meno efficaci a causa della mancanza di leader giovani".

L'intelligence Gb ha poi fatto riferimento a "molteplici rapporti credibili di ammutinamenti" tra le file dell'esercito russo, indicando come "probabile che la mancanza di comandanti di plotone e di compagnia esperti e credibili provochi un'ulteriore diminuzione del morale e una continua scarsa disciplina".