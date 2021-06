È nata la figlia di Harry e Meghan, si chiama come le nonne

AGI - È nata la figlia del principe Harry e Meghan Markle, Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor. L'addetto stampa di Markle riferisce che sia la madre che la bambina stanno bene.

Lilibet 'Lili' Diana è nata venerdì in California con un peso di 7 libbre e 11 once, circa tre chili e mezzo. Il nome, spiega la coppia, ricorda la bisnonna Elisabetta II, il cui soprannome di famiglia è Lilibet, e la nonna Diana.

La sorellina del primogenito Archie, due anni, è nata alle 11:40 di venerdì 4 giugno al Santa Barbara Cottage Hospital di Santa Barbara ed al momento è a casa con la sua famiglia.

"Il 4 giugno siamo stati benedetti con l'arrivo di nostra figlia, Lili", si legge in un messaggio scritto dal principe Harry e da Meghan Markle sul sito di Archewell, la loro organizzazione benefica. "È oltre la nostra immaginazione e rimaniamo grati per l'amore e le preghiere che abbiamo avvertito dal mondo, grazie per la vostra gentilezza e per il vostro sostegno costante durante questo periodo molto speciale per la nostra famiglia".

"Il Duca e la Duchessa del Sussex vi ringraziano per i vostri calorosi auguri e per le vostre preghiere e si godono questo momento di famiglia speciale", ha sottolineato l'addetto stampa di Meghan Markle. Chi voglia fare dei regali, è stato invitato a sostenere le associazioni benefiche Girls Inc., Harvest Home, Camfed e Myna Mahila Foundation, che si occupano dei diritti delle donne e delle bambine.

Lilibet 'Lili' Diana ha rimpiazzato Andrea, Duca di York, all'ottavo posto della linea di successione al trono. Andrea, la cui reputazione è stata gravemente compromessa dalla frequentazione del miliardario pedofilo Jeffrey Epstein, scende così al nono posto. Rimangono invariati i primi sette posti della linea di successione: Carlo, principe di Galles; William, duca di Cambridge seguito dai suoi tre figli in ordine di nascita (George, Charlotte e Louis), Harry e il primogenito di quest'ultimo, Archie Mountbatten-Windsor.

Lili è l'undicesima pronipote della regina Elisabetta, la prima a nascere dopo la morte del principe consorte, Filippo di Edimburgo. Non facendo per ora parte dei primi sei anelli della linea di successione, Lili non avrà bisogno del permesso del monarca per sposarsi finché lo zio William non sarà diventato re, a meno qualche nuovo cugino non si sarà nel frattempo intromesso nella linea di successione scalzandola dal sesto posto.