L'ultimo saluto al principe Filippo - I funerali in diretta

AGI - Tutto pronto per i funerali del principe Filippo: al termine di otto giorni di lutto, nella St. George's Chapel si terranno le esequie dell'amato consorte della regina Elisabetta II, morto venerdì scorso due mesi prima di compiere cento anni. Niente funerali di Stato, come aveva chiesto e ottenuto lo stesso duca di Edimburgo, che per anni aveva lavorato ai minimi dettagli della cerimonia funebre.

Le esequie, complici le regole di salute pubblica imposte dal governo, verranno celebrate in formato ristretto. Solo 30 le persone ammesse: ci saranno praticamente tutti i familiari più stretti (figli e nipoti) ma anche l'uomo che è stato il suo braccio destro per anni, insieme alla donna che è stata la sua più cara amica, e una rappresentanza dei suoi parenti del ramo tedesco.

Gli occhi sarannno puntati su William e Harry, i due fratelli nell'ultimo anno separati da una faida degna della serie cult di Netflix, 'The Crown': per ordine della regina non cammineranno affiancati ma saranno 'separati' dal cugino Peter Phillips. Anche per il principe Andrea, figlio terzogenito di Filippo ed Elisabetta II, sarà la prima apparizione a un evento della Famiglia reale da quando si è ritirato dalla vita pubblica nel 2019, dopo la disastrosa intervista tv sulla sua amicizia con il miliardario Jeffrey Epstein, condannato per abusi sessuali e suicida in una cella.

LA DIRETTA:

15:29 - Esposta anche carrozza con guanti e cappello

Nel Quadrangolo, il cortile interno del castello di Windsor, dove si affacciano gli appartamenti privati, è stata portata anche la carrozza del principe Filippo, con cappello e guanti distesi sul sedile.

Anche la carrozza era stata progetta dal principe ed è trainata da pony, alcuni dei quali in via di estinzione. Il principe aveva gareggiato in innumerevoli eventi fino a tarda età.

15:24 - La Land Rover verde è arrivata nel cortile

La Land Rover verde modificata che trasporterà il principe Filippo nella cappella di St. George per i funerali è arrivata nel cortile di Windsor dove, nel Quadrangolo, sono schierate le Guardie della regina e rappresentanze di tutte le forze armate.

15:10 - Le guardie della regina schierate nel Quadrangolo

Si sono schierate nel Quadrangolo, il cortile interno del castello di Windsor, le guardie della regina che scorteranno il feretro di Filippo di Edimburgo, dal castello fino alla cappella di St George.

Sono decine i cavalieri, con le caratteristiche uniformi rosse, nere e dorate, e i colbacchi in testa che compongono la King's Troop Royal Horse Artillery. Poco prima avevano percorso, sotto il sole splendente che oggi illumina la cittadina alle porte di Londra, la Long Walk, la lunga strada che porta al castello. Sono 730 i militari in rappresentanza di tutte le forze armate che partecipano ai funerali del duca di Edimburgo.

© Afp Le guardie della regina percorrono la Long Walk

14:55 - Arrivati Carlo e William. Kate con le perle indossate da Diana

Sono arrivati al castello di Windsor il figlio primogenito, Carlo e suo figlio William, con la moglie Kate. Tutti sono in abiti scuri ma da giorno (le uniformi sono state bandite per non mettere in imbarazzo Harry, che è stato privato dei titoli militari dopo la faida con la Famiglia reale).

La duchessa di Cambridge, fotografata all'interno dell'auto, ha un fascinator con veletta nera e una collana di perle, a tre giri, della collezione privata della regina Elisabetta II, indossata nel 1982 dalla principessa Diana a un banchetto di Stato in Olanda.

14:45 - L'arcivescovo di Canterbury è giunto nella cappella

L'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, è arrivato nella cappella di St. George dove celebrerà i funerali del principe Filippo. La cappella si trova nel castello di Windsor.

14:36 - La riunione tra William e Harry è un "campo minato"

Lo staff della Famiglia reale, a Londra, non nasconde di essere in ansia per gli esiti dell'incontro tra i principi William ed Harry che si ritroveranno fianco a fianco, anche se non cammineranno affiancati durante la processione dal castello di Windsor alla cappella. È come "camminare sui gusci d'uovo" ha ammesso una fonte, riconoscendo che è "un campo minato" cercare di superare la faida, innescata prima dall'addio di Harry alla Famiglia Reale e poi dalla clamorosa intervista concessa da lui e dalla moglie, Meghan, a Oprah Winfrey. Gli assistenti sono preoccupati dal dire o fare la cosa sbagliata, e la frattura- riferiscono i 'royal watcher'- ha assorbito "molti pensieri ed energie" nell'ufficio del nuovo Lord Ciambellano, subentrato solo 16 giorni fa, alla guida della Famiglia Reale.

14:03 - Johnson seguirà le esequie in tv da Chequers

Il premier britannico, Boris Johnson, assisterà alle esequie del principe Filippo in tv dalla sua residenza di campagna di Chequers, nel Buckinghamshire, osservando da lì il minuto di silenzio nazionale alle 15 (le 16 in Italia). Il capo di Downing Street non parteciperà di persona per permettere al maggior numero di familiari di assistere ai funerali, dal momento che solo 30 persone potranno essere presenti a causa delle regole anti-Covid. "In grata memoria di un uomo cui la nazione deve più di quanto le parole possano dire, inviato a nome del Paese", si legge nel messaggio lasciato insieme a una corona di fiori da parte di Johnson all'esterno della St George's Chapel dove avrà luogo la cerimonia funebre.

13:44 - Filippo sepolto nella Cripta reale fino alla morte della regina

Il principe Filippo sarà sepolto nella Cripta reale all'interno della St George's Chapel, ma non vi resterà per sempre. Alla morte della regina Elisabetta, i due verranno inumati insieme nella cappella costruita in onore del padre di lei, re Giorgio VI, che già accoglie anche i resti della regina madre e della principessa Margaret.

13:20 - Sul feretro la sciabola della marina

Sul feretro di Filippo ci sarà la sciabola della Marina che fu regalata al principe dall'allora re Giorgio VI quando sposò Elisabetta, e il suo berretto. Insieme a questi anche il suo stendardo personale. Tutti elementi che segnalano l'attaccamento alla Marina e il forte legame con le forze armate del marito della regina.

11:57 - L'arcivescovo di Canterbury: "Momento di angoscia per la regina"

I funerali del principe Filippo saranno per la regina Elisabetta II un "momento di angoscia", nonostante la sovrana sia nota per il carattere di ferro e abbia affrontato la perdita dell'amato marito con dignità e coraggio straordinari. Lo ha sottolineato alla Bbc l'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby. "È la regina, si comporterà con la straordinaria dignità e coraggio che mostra sempre", ha sottolineato Welby, ricordando d'altra parte che "dirà addio a qualcuno con cui il quale è stata sposata per 73 anni". "Penso che debba essere un qualcosa di molto, molto profondo nella vita di chiunque e spero che l'intera nazione, se crede in Dio, preghi per lei e se non crede, simpatizzi e offra le sue condoglianze nella speranza che lei trovi la forza in quello che deve essere un momento di angoscia", ha affermato l'arcivescovo alla Bbc.

11:15 - L'ultima foto a fianco della regina

È un principe Filippo sorridente e rilassato, sul prato insieme alla regina, in uno dei loro posti preferiti: è questa l'ultima foto del duca di Edimburgo personalmente scelta da Elisabetta II e diffusa da Buckingham Palace nel giorno dei suoi funerali. L'immagine venne scattata nel 2003 dalla cognata, la contessa di Wessex, durante una vacanza estiva di famiglia sulle colline di Coyles of Muick vicino Balmoral, in Scozia, dove la coppia reale amava recarsi a passeggiare e fare pic nic.