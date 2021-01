AGI - I sostenitori di Donald Trump hanno sfondato le barricate della polizia e sono riusciti a entrare al Congresso che è stato posto in lockdown. La certificazione dei voti del collegio elettorale a Capitol Hill per l'incoronazione di Joe Biden è stata quindi interrotta.

"Restate pacifici!". E' l'invito mandato su Twitter dal Presidente uscente ai manifestanti che hanno preso d'assedio uno dei luoghi simboli degli Stati Uniti d'America. "Per favore, sostenete la polizia e le forze dell'ordine, sono davvero dalla parte del nostro Paese", ha aggiunto.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Il presidente ha scritto poi un secondo tweet per invitare alla calma i manifestanti che hanno assaltato il Congresso. "Sto chiedendo a tutti coloro a Capitol Hill di rimanere pacifici. Niente violenza!", scrive Trump, "ricordate, NOI siamo il partito della legge e dell'ordine - rispettate la Legge e i nostri grandi uomini e donne in blu. Grazie!"

I leader di Camera e Senato, la democratica Nancy Pelosi e il repubblicano Mitch McConnell chiedono a Donald Trump di fermare le proteste, esortando i suoi sostenitori a lasciare Capitol Hill dove hanno fatto irruzione. Trump ha ordinato il dispiegamento della guardia nazionale.

Poco dopo sono stati sentiti degli spari e secondo alcuni media una persona è stata raggiunta da colpi di arma da fuoco durante gli scontri con i sostenitori del presidente Donald Trump. Capitol Hill è in lockdown e parlamentari sono stati evacuati.

Diversi edifici sono stati evacuati quando i sostenitori di Donald Trump hanno sfondato alcune barricate raggiungendo l'ingresso del Congresso e poi, successivamente, entrando all'interno, sempre al grido di "Fight for Trump".

Protesters have breached the Capitol. They’re outside the Senate chamber pic.twitter.com/I021tKliUD — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

Ai parlamentari sono state consegnate maschere antigas per l'evacuazione da Capitol Hill mentre i sostenitori di Donald Trump cercano di sfondare le porte dell'Aula dove era in corso la certificazione della vittoria di Joe Biden. Gas lacrimogeni sono stati utilizzati all'interno del Congresso contro i manifestanti

Several people got on to a scaffolding outside Senate, took it to second floor, which looked like the area where McConnell’s office is located, and started banging on windows pic.twitter.com/IIZ21nkzFT — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

Un altro partito repubblicano

Donald Trump ha attaccato "i repubblicani deboli" in un discorso che alterna il doppio tema trumpiano dell'elezione truccata e della inaffidabilità del gruppo dirigente del Gop. Quella di Trump appare come un'accelerazione di una rottura che si sta consumando con i vertici del partito.

Secondo il presidente parte del Gop è arrendevole nei confronti dei democratici. Il tono dell'intervento di Trump è quello di uno strappo, un discorso diretto agli elettori repubblicani. Da una parte Trump e gli elettori, dall'altra il Gop dell'establishment. Trump oppone quella che chiama la linea di "America Last" tenuta dai parlamentari repubblicani al suo "America First".

"Hanno chiuso un occhio quando i democratici hanno aperto le frontiere, attaccato i militari e messo l'America per ultima", dice Trump in un crescendo di attacchi il cui esito politico non è ancora messo nero su bianco, ma emerge dalle mosse politiche del presidente, dalla presenza costante di Ivanka Trump (per molti è lei l'outsider che studia per il voto del 2024, pronta a correre nelle elezioni di medio termine del 2022), nel tono e nelle parole pronunciate sul palco durante gli interventi precedenti: "C'è un altro partito repubblicano".

In una lettera divulgata poco prima della speciale sessione del Congresso per l'incoronazione di Joe Biden alla presidenza, Mike Pence segnala di non avere "l'autorità unilaterale per decidere quali voti debbano essere contati". È stato il presidente Donald Trump a chiedere a Pence di bloccare la certificazione della vittoria di Biden.