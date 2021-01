Biden: "Democrazia sotto assedio. Trump vada in tv"

"Le parole di presidente contano: nel caso migliore ispirano. Nel caso peggiore istigano. Il presidente Donald Trump si faccia avanti, vada in tv e fermi questo assedio". Così il presidente eletto Joe Biden commentando l'insurrezione dei sostenitori di Trump a Capitol Hill contro la certificazione delle sua vittoria alle elezioni.

Biden ha denunciato i fatti di Washington come "un attacco senza precedenti alla democrazia. Le scene di caos al Capitol non rappresentano chi siamo - avverte - non rappresentano l'America ma solo un piccolo gruppo di estremisti".