"Pronta a chiedere nuovo impeachment". L'annuncio della deputata dem Ilhan Omar 

AGI - La deputata democratica Ilhan Omar, una delle quattro giovani progressiste della "squad" guidata da Alexandria Ocasio-Cortez, è pronta a chiedere un nuovo impeachment per il presidente Donald Trump.

I am drawing up Articles of Impeachment.



Donald J. Trump should be impeached by the House of Representatives & removed from office by the United States Senate.



We can’t allow him to remain in office, it’s a matter of preserving our Republic and we need to fulfill our oath.